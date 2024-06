ZUS w sądzie: Śmierć emeryta a wypłata gwarantowana z jego emerytury [subkonto] dla wdowy (albo wdowca)

W sądzie: Emeryt złożył wniosek 7 dni przed śmiercią. ZUS: Wdowie nie należy się wypłata gwarantowana.

ZUS uznał, że wypłata gwarantowana jest nienależna, a środki zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego zostaną uwzględnione w podstawie obliczenia emerytury zmarłego dla celów ustalenia renty rodzinnej i niezrealizowanego świadczenia zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Autopromocja

Sąd nie zgodził się z tym. Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną

Stan faktyczny sprawy - ZUS w sądzie: Wniosek o emeryturę przed śmiercią. Co z wypłatą gwarantowaną z emerytury (subkonto) męża dla wdowy?

Na tydzień przed śmiercią został złożony wniosek o emeryturę. Organ rentowy do chwili śmierci nie rozpoznał powyższego wniosku. Emerytura została przyznana. Co więcej ZUS skierował do wypłaty (nie wiedząc o śmierci emeryta) dwie emerytury 2247,58 zł (4495,16 zł).

Wdowa złożyła wniosek o wypłatę gwarantowaną. ZUS odmówił bo emeryt zmarł przed pierwszą wypłatą emerytury, która to wypłata z uwagi na jego śmierć - zgodnie z art.136 ustawy emerytalnej – została dokonana do rąk osób najbliższych zmarłemu. W tych okolicznościach dziwi twierdzenie ZUS, że nie doszło do wypłaty emerytury i dlatego na podstawie art.25b ust.4 ustawy emerytalnej wypłata gwarantowana nie przysługuje.

Wypłata gwarantowana – na szczęście są sądy

Sąd doszedł do przekonania, że stanowisko organu rentowego jest błędne z następujących przyczyn:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) Zmarły z dniem 1 października 2017 r. nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 65 lat. I posiadał subkonto, o którym mowa w art.40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie pobierał okresowej emerytury kapitałowej.

2) Poza sporem pozostaje również, że zmarł w dniu 1 listopada, a zatem przed wydaniem decyzji o przyznaniu emerytury od 1 października 2017 r. i tym samym nie zdołał pobrać fizycznie choćby jednej miesięcznej kwoty emerytury.

REKLAMA

3) Prawo do emerytury zostało jednak przyznane za okres od 1 października 2017r. (przed śmiercią) Jedynie z przyczyn organizacyjno-technicznych ,tj. wydania decyzji przez organ rentowy po śmierci emeryta, wypłata przyznanego świadczenia – za miesiące październik i listopad 2017r. nastąpiła do rąk wdowy jako osoby uprawnionej z kręgu osób, o których mowa w art.136 ust.1 ustawy emerytalnej.

4) Wypłata zrealizowana do rąk wdowy nie obejmowała bliżej nieokreślonego świadczenia, ale właśnie emeryturę należną zmarłemu do dnia jego śmierci – art.136 ust.1 ustawy emerytalnej. Dlatego też nieuprawnione jest twierdzenie organu rentowego, że w okolicznościach sprawy nie doszło do wypłaty emerytury.

Wypłata gwarantowana: Ostatecznie sąd stwierdził:

„Zastosowana przez organ rentowy dosłowna interpretacja przepisu art.25b ust.4 ustawy emerytalnej prowadzi do wypaczenia celu regulacji, gdyż w takich sytuacjach jaka zaistniała w niniejszej sprawie ,tj. gdy emeryt nabywa prawo do świadczenia, ale decyzja stwierdzająca nabycie prawa zostaje wydana już po jego śmierci, pozbawia bliskich zmarłego prawa do wypłaty gwarantowanej, mimo spełnienia wszystkich przesłanek nabycia prawa do takiej wypłaty. Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił prawo E. Z. do wypłaty gwarantowanej po śmierci emeryta Z. Z."