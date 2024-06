Renta wdowia: Strata nawet 10 000 zł w 2025 r. Co z wyrównaniem?

Przy emeryturze osoby zmarłej około 3000 zł, wdowa straci blisko 10 000 zł na wypłacie renty wdowiej. Czy będą wyrównania tej kwoty rozłożone na lata 2026-2027 r?

Renta wdowia oznacza straty dla beneficjentów tego świadczenia (jeżeli będzie wypłacana w modelu kroczącym). Przykład obliczeń:

Zaniżona renta wdowia w 2025 r.

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego - zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT.

Dochodzenie do pełnej wysokości 50% odbędzie się w dwóch okresach przejściowych:

Renta wdowia w modelu kroczącym 15%, 20%, 100%

Okres przejściowy 1. wypłata 15% przez pierwsze 6 miesięcy.

Okres przejściowy 2. wypłata 20% przez kolejne 6 miesięcy.

Okres finalny - wypłata 100% renty wdowiej po 12 miesiącach okresów przejściowych (6 miesięcy + 6 miesięcy).

Sejm jeszcze może inaczej rozłożyć ww. okresy przejściowe, gdyż na razie trwają w nim prace ustawodawcze na poziomie komisji sejmowej. Ale mowa o etapowości renty wdowiej była już w grudniu 2023 r. (zob. artykuł Infor.pl MRiPS: Renta wdowia etapami. Nie w całości w 2024 r. Co roku większa wartość. To "model kroczący").

Dlaczego nie rekompensaty dla osób poszkodowanych rentą wdowią w modelu kroczącym?

Skala protestu i niezadowolenia osób zaskoczonych wskaźnikiem 15% jest tak duża, że rozwiązaniem wydaje się zaproponowanie przez rząd rekompensat dla osób otrzymujących zaniżone świadczenia. Wszyscy wiedzą, że powodem zaniżenia tych wypłat w 2025 r. (być może pierwsze wypłaty będą pod koniec 2024 r.) jest spodziewana trudna sytuacja budżetu w 2025 r. Nie tłumaczy ona jednak tego, aby osoby poszkodowane zrezygnowały z prawa do wyrównania w 2026 r. i 2027 r. Podobnie racjonalne jest przyznanie tym osobom zwolnienia PIT, aby kwoty renty wdowiej wypłacane w modelu kroczącym na poziomie 15%, nie były jeszcze zmniejszane podatkiem PIT (dotyczy osób, które nie wyczerpały zwolnienie w PIT do 30 000 zł).

Czy rząd zdecyduje się na wyrównania dla osób poszkodowanych? Zobaczymy.

Pewną rekompensatą za niską wartość renty wdowiej może być wypłata gwarantowana, ale to rozwiązanie jest zależne od kwestii subkonta i limitu trzech lat. Więcej o tym w poniższych artykułach:

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

SN: Zmarły nie skorzystał z emerytury. Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z tej emerytury [Limit trzech lat]

Problem braku wyrównań to nie tylko renta wdowia, ale także wcześniejsze emerytury (czekają na wyrównanie)

Emeryci znają bieżące orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Przykładem jest ten wpis w Internecie:

Dotyczy wyroku TK w sprawie Pana Tadeusza Kopcia, emeryta, któremu pomniejszono emeryturę jako rodzaj sankcji ekonomicznej za przejście na wcześniejszą emeryturę. TK procedował w sprawie indywidualnej skargi konstytucyjnej. Choć wyrok dotyczy jednej osoby, ma wpływ na wysokość świadczeń tysięcy emerytów.

Szacuje się, że około 150 000 osób mogłoby liczyć na wyrównania (co do wypłat z przeszłości) średnio na poziomie 64 000,00 zł. Taki byłby koszt naprawy krzywd z przeszłości. Oznaczałoby to jednak także podwyżkę bieżących świadczeń emerytalnych - nawet o 1200,00 zł.

To jest kolejna grupa - po osobach czekających na rentą wdowią - liczących na wyrównania budżetowe

Renta wdowia (prawdopodobny mechanizm wypłaty świadczenia - Sejm może go zmienić w toku prac ustawodawczych)

Renta wdowia ma dwa warianty (według wyboru)

Wariant 1. Renta rodzinna powiększona o:

50% emerytury, 50% emerytury rolniczej, 50% emerytury wojskowej, 50% emerytury policyjnej, 50% świadczenia przedemerytalnego, 50% nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 50% renty z tytułu niezdolności do pracy, 50% wojskowej renty inwalidzkiej, 50% policyjnej renty inwalidzkiej

Wariant 2. 50% renty rodzinnej powiększone o: