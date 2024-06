Po śmierci osoby bliskiej zwykle nie myślimy o kwestiach materialnych, bo to czas na refleksję i żałobę. Jednak spraw formalnych jest sporo do załatwienia. Jedna z nich jest dziedziczenie środków z OFE. Warto wiedzieć, że na kontach ZUS zalegają miliony złotych, po które nie wiele osób się zgłasza. Tu pojawiają się pytania: Jak odzyskać składki emerytalne z ZUS po śmierci? Ile można dostać pieniędzy z subkonta ZUS po śmierci? Czy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym który nie dożył emerytury? Kiedy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym? Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

30 tys., tyle średnio, ale Tych pieniędzy ZUS sam Ci nie da, trzeba złożyć wniosek. Jak odzyskać składki emerytalne z ZUS po śmierci?

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Iwonę Kowalską - Matis, rzeczniczka ZUS we Wrocławiu: na subkontach osób, które zmarły, będąc członkami OFE, zgromadzona jest średnio kwota 29 tys. zł. Prawo do dziedziczenia tych środków mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE, a także osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE.

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Jak podaje Instytut Emerytalny, subkonta ZUS posiada obecnie ok. 16 mln Polaków. Z danych ZUS, na które powołuje się Instytut, wynika też, że ubezpieczeni zgromadzili na subkontach średnio po ok. 29 tys. zł na osobę. Z szacunkowych danych wynika, że w 2022 roku ZUS rozpatrzył łącznie 97 tys. wniosków spadkobierców o wypłatę środków z subkont i wypłacił w ten sposób łącznie 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż rok wcześniej i około 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

Subkonto to część konta ubezpieczonego. ZUS prowadzi subkonto dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Jeżeli ubezpieczony posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci.

Zmarły nie wskaże Cię w deklaracji dziedziczenia składek z OFE. Nic się nie dzieje, masz do nich prawo

Jeżeli zmarły nie wyznaczył spadkobierców, zgromadzone na subkoncie środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Przykład Środki na subkoncie podlegają podziałowi w sytuacji: rozwodu,

unieważnienia małżeństwa,

ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,

śmierci osoby, dla której prowadzone jest subkonto.

Jeśli zatem zaistnieje któraś z powyższych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli środki zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczone można złożyć poprzez formularz dostępny na stronie ZUS: Wniosek USS - ZUS. Wniosek dostępny jest też na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Z dokumentu jasno wynika, że jeśli masz prawo do podziału lub wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej, czyli jesteś: osobą uprawnioną lub spadkobiercą, małoletnim, współmałżonkiem (w zakresie wspólności majątkowej), to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do ZUS o transfer/ wypłatę tych środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne We wniosku należy m.in. wskazać: Dane wnioskodawcy (uprawnionego/ spadkobiercy lub osoby małoletniej lub współmałżonka) - ewentualnie dane przedstawiciela osoby małoletniej;

Dane osoby ubezpieczonej, z subkonta której nastąpi wypłata;

Oświadczenie wdowy/ wdowca o małżeńskich stosunkach majątkowych;

to w jaki sposób ma nastąpić wypłata. Wypłata/ przekazanie na subkonto środków dla współmałżonka jako osoby uprawnionej/ spadkobiercy - tutaj ważne jest, że część środków zapisanych na subkoncie osoby ubezpieczonej w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej zostaje automatycznie zapisana na subkoncie współmałżonka w ZUS. Jeśli jest się osobą uprawnioną, można zdecydować, co zrobić z pozostałymi środkami. Można wtedy zawnioskować o przekazanie środków z subkonta małżonka na subkonto w ZUS czy też właśnie o zawnioskować o wypłatę środków, wówczas należy podać numer konta czy też środki mogą być przekazane przekazem pocztowym (jednorazowo albo w maksymalnie 24 ratach miesięcznych).

Wniosek można złożyć w placówce ZUS lub przez PUE ZUS.

Czy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym który nie dożył emerytury?

Tak. W praktyce często ma miejsce dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ważne jest to, że osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia następującą procedura podziału i uzyskania środków.

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, należy poinformować fundusz, do którego należała osoba zmarła, o jej śmierci i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. W ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach. Wówczas ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie. ZUS ma na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Ważne Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) Jak podaje ZUS, wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą. Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie ZUS stosuje taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych, dostała od ZUS wezwanie. ZUS informował w piśmie, że zgodnie z ustawą ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej współmałżonkiem. Taka osoba mogła wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci.