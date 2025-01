ZUS zasypany wnioskami o rentę wdowią. Nie wszyscy otrzymają to świadczenie

Już ponad 15 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią, dostał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko na Dolnym Śląsku wpłynęło ich ponad 1,2 tys. Te osoby, które złożyły wniosek pomimo tego, że nie mają renty rodzinnej po zmarłym małżonku – dostaną odmowę. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, żeby zyskać prawo do renty wdowiej?

Ponad 15 tys. wniosków o rentę wdowią

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o tzw. rentę wdowią. Renta wdowia to połączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. własną emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli ktoś do tej pory nie starał się o przyznanie renty rodzinnej powinien teraz to zrobić i dopiero po jej przyznaniu złożyć wniosek o rentę wdowią.

REKLAMA

Autopromocja

- Jeżeli ktoś nie ma renty rodzinnej to nie dostanie renty wdowiej. Tylko osoby, które już mają przyznane prawo do renty po zmarłym współmałżonku - dostaną rentę wdowią. Wszyscy inni najpierw powinni wystąpić o rentę rodzinną i dopiero po jej przyznaniu – złożyć wniosek o rentę wdowią – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r.

Do 3 stycznia 2025 r. do godziny 12.00 wpłynęło do ZUS ponad 15 tys. wniosków o rentę wdowią. Prawie 14 tys. z nich zostało złożonych osobiście przez klientów ZUS. Niewiele ponad 1300 zostało wysłanych pocztą.

Ważne Ponad 15 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią dostał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej wniosków wpłynęło w oddziale ZUS w Kielcach, Krakowie i Toruniu a najmniej w Tarnowie. Dolnoślązacy złożyli ponad 1,2 tys. wniosków, w tym: w Oddziale ZUS w Legnicy: 292;

w Oddziale ZUS w Wałbrzychu: 479;

w Oddziale ZUS we Wrocławiu: 508.

Warto skorzystać z ankiety ZUS

REKLAMA

Rzeczniczka wyjaśnia, że najprostszym sposobem żeby się upewnić czy komuś renta wdowia przysługuje czy nie - jest skorzystanie z ANKIETY, która jest dostępna na stronie zus.pl. Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba mieć prawo, do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno musi być rentą rodzinną. Ankieta zawiera siedem pytań, w tym dwa pytania dotyczą jednego warunku – wieku emerytalnego, który jest różny dla kobiet i mężczyzn. Odpowiedź na ostatnie pytanie decyduje o tym, czy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie wraz z rentą rodzinną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pierwsze pytanie ankiety brzmi: „Czy masz prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną, lub czy masz złożony wniosek lub wnioski i czekasz na decyzję o takich świadczeniach?”.

- Jeżeli ktoś już na to pierwsze pytanie odpowie „nie” - wtedy system uniemożliwi mu dalszy udział w ankiecie a wypełniający dostanie odpowiedź, że nie spełnia warunków, do tego, aby ubiegać się o rentę wdowią – informuje Kowalska-Matis.

Rzeczniczka precyzuje, że renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo, do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie mogą dostawać tylko jedno z tych świadczeń wyższe lub jedno wybrane.

- Wcześniej było tak, że jeśli żona decydowała się brać własną emeryturę, bo renta po mężu była niższa to było wszystko, co mogła dostać. Teraz może dostawać nadal swoją emeryturę i na początek 15 proc. „emerytury” męża, którą by dostał gdyby nadal żył – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. – Precyzując, renta wdowia to „dodatkowe pieniądze”, ale tylko dla tych, którzy mają ustalone prawo do renty po zmarłym współmałżonku – dodaje.

Osoby, które wcześniej już wystąpiły o rentę po zmarłym współmałżonku i miały ją przyznaną, ale jej dostawały gdyż wybrały własną emeryturę - teraz (od nowego roku) mogą dostawać całą rentę rodzinną i do tego 15 proc. własnego świadczenia, lub odwrotnie.

- Dobra wiadomość jest taka, że od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc. – zapewnia Iwona Kowalska-Matis. Taki wybór będą miały również osoby, które mają prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy renty szkoleniowej.

Warunki uzyskania renty wdowiej

Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

- To oznacza, że wdowa, która nabyła prawa do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do 15 proc. dodatkowego świadczenia. Ze zwiększenia nie skorzystają także osoby, które pozostają obecnie w związku małżeńskim – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku. Warto podkreślić, że prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 3 x 1780,96 zł, czyli łącznie 5342,88 zł. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.