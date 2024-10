Polacy mieszkający za granicą załatwią swoje sprawy w ZUS bez przyjeżdżania do Polski

Do załatwienia sprawy w ZUS może wystarczyć e-wizyta. Taką możliwość mają także Polacy mieszkający za granicą. Umawiając się na spotkanie online należy uwzględnić różnice czasu między państwami czy kontynentami.

Nie trzeba przyjeżdżać do Polski, żeby załatwić sprawy w ZUS

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską sądzą, że nie jest łatwo załatwić sprawy w ZUS, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w ZUS można załatwić online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie ruszając się z miejsca zamieszkania. Z ekspertem ZUS możemy porozmawiać online bez konieczności odwiedzania placówki, wystarczy zarezerwować e-wizytę i nawiązać połączenie.

- Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób nie mających możliwości podjechania do ZUS ze względu na swój stan zdrowia, albo mieszkają daleko od kraju – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. – Dzięki wizycie online nasi rodacy, którzy od dziesiątek lat mieszkają np. w USA czy w Kanadzie, mogą dowiedzieć się, jakie dokumenty zgromadzić, w jakiej formie wysłać je do ZUS i jak złożyć wniosek o polską emeryturę. By uzyskać informację nie muszą przyjeżdżać do Polski – dodaje.

Rozmowa na odległość, czyli e-wizyta

Na rozmowę na odległość, czyli e-wizytę, można umówić się bardzo łatwo, wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, w której ma sprawę do załatwienia. Nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu do tego, wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonem podłączony do internetu, tablet albo zwykły smartfon.

– Emerytury i renty to nie jedyny zakres spraw, które można poruszyć podczas rozmowy online. Kontaktując się poprzez internet uzyskamy informacje także w zakresie zasiłków, spraw związanych z prowadzeniem firmy, czy też potwierdzimy profil na eZUS (PUE ZUS) – mówi rzeczniczka.

Warto pamiętać o tym, gdy jesteśmy w różnych strefach czasowych, by umawiając się na e-wizytę, uwzględnić różnice czasu między kontynentami i kontaktować się w takich godzinach, które dla obu stron są dogodne.

Złożenie wniosku o emeryturę

Dużym problemem dla osób od lat mieszkających za granicą jest sprawa związana ze składaniem wniosku o emeryturę. Dla osoby, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny i pracowała w kraju, w którym mieszka oraz nabyła tam prawo do emerytury i również pracowała kiedyś w Polsce - instytucją właściwą, do której należy złożyć wniosek o emeryturę jest zagraniczna instytucja ubezpieczeniowa (czyli w kraju, w którym się obecnie mieszka). Na tej instytucji spoczywa obowiązek przekazania wniosku emerytalnego do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których ktoś pracował. Wszystkie instytucje przyjmą tę samą datę złożenia wniosku.

- Jeśli nasz rodak mieszkający za granicą ma tylko okresy pracy w Polsce, wtedy pisemny wniosek o emeryturę wraz z niezbędnymi załącznikami może przesłać do ZUS pocztą lub złożyć go osobiście w najbliższej placówce. Można także ten wniosek złożyć elektronicznie przez eZUS (PUE). Żeby to zrobić, wnioskodawca musi mieć założone konto na eZUS (PUE ZUS) oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP) albo bezpieczny podpis elektroniczny – informuje rzeczniczka.

Dokumenty (oryginalne), które dołączane są do wniosku i przesyłane elektroniczne, powinny być złożone w placówce ZUS lub wysłane pocztą.