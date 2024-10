Renta rodzinna: 31 października mija termin dostarczenia do ZUS wniosku i zaświadczenia

Uczeń lub student pobierający rentę rodzinną ma czas do końca października na złożenie do ZUS wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. W razie przegapienia tego terminu świadczenie za październik nie zostanie wypłacone.

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,

miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;

miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

pobierała zasiłek przedemerytalny;

pobierała świadczenie przedemerytalne;

pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej

Wśród osób uprawnionych do renty rodzinnej są dzieci - własne, drugiego małżonka, przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat w przypadku gdy się uczą. Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia. Jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli dodatkowo spełniają łącznie dwa warunki:

zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku;

nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Renta rodzinna dla uczących się dzieci

Prawo do renty rodzinnej dla dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia zależy od tego czy dziecko się uczy. Renta przysługuje dzieciom, które uczą się w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub korespondencyjnym w:

szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym;

szkołach i seminariach prowadzonych przez kościół katolicki;

na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych trwających co najmniej 3 miesiące.

Renta rodzinna przysługuje również dzieciom, które uczą się za granicą w szkołach podstawowych i wyższych oraz dzieciom, które za granicą uczą się języka obcego, na kursach trwających co najmniej 3 miesiące.

Wypłata renty rodzinnej w razie kontynuowania nauki

Dziecko, które ukończy 16 lat, a dotychczas pobierało rentę rodzinną, może ją dalej pobierać, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Uczeń lub student, który chce otrzymywać rentę rodzinną, musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

31 października mija termin dostarczenia do ZUS wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Dzięki temu ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie także za październik. Jeżeli dokumenty zostaną złożone po tym terminie, wtedy renta rodzinna za październik przepadnie.

Rentę rodzinną można otrzymywać do ukończenia 25. roku życia. Od tej zasady jest wyjątek. Mianowicie jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku nauki w szkole wyższej, to może on pobierać rentę aż do końca danego roku studiów.