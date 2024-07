Ponad milion ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Ich liczba stale rośnie

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku, do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. Pierwsze miejsce zajmują cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy.

Wśród cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy

Z komunikatu przesłanego przez ZUS wynika, że najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pochodzi z Ukrainy i jest to 771 tys. cudzoziemców. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini (134 tys.), a na trzecim zaś Gruzini (27,2 tys.) Zakład na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu. Na polskim rynku pracy dominują obywatele Ukrainy. Coraz liczniejszą grupę stanowią też obywatele Białorusi - przekazał rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Żebrowski przypomniał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z wielu krajów, którzy pracują w Polsce. Dodał, że pod koniec 2015 r. ZUS notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. W 2016 r. ich liczba wzrosła do 293 tys., a kolejne 16 tys. cudzoziemców założyło w Polsce własną działalność gospodarczą. Z danych ZUS wynika, że najczęściej do Polski przyjeżdżają osoby w przedziale 25 - 49 lat, z czego najwięcej osób pracujących jest w przedziale 30 - 39 lat. W komunikacie przypomniano także, że w 2008 r. zarejestrowanych w bazie ZUS było tylko 16 tys. cudzoziemców.

Polska ma coraz bardziej atrakcyjny rynek pracy w oczach cudzoziemców - dodał Żebrowski. Zaznaczył, że udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w Polsce stale rośnie, ale sami obcokrajowcy uprawnieni do świadczeń są zaledwie ok. 1 proc. wydatków ponoszonych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ZUS przodują mężczyźni

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ZUS na koniec czerwca 2024 r, do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS było prawie RFRD Mężczyzn zgłoszonych do ZUS na koniec czerwca było o ponad 200 tys. więcej. Ich liczba wynosiła ponad 693 tys.

Ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Warto wspomnieć, że w rządzie trwają prace nad projektem ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, który został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jako jeden z kamieni milowych. Projekt ten zakłada uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, ograniczenie występujących nadużyć, pełną elektronizację postępowań, zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy, a także integracje cudzoziemców. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypada na III kwartał 2024 r.

