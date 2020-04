Postojowe - pierwsza wypłata 15 kwietnia 2020 r.

Pierwsze postojowe na Dolnym Śląsku

Ponad 7 tysięcy przedsiębiorców na Dolnym Śląsku dostanie jutro przelew z tzw. postojowym. Na konta dolnośląskich firm popłynie ponad 14 mln złotych, które zostaną wypłacone w ramach tarczy antykryzysowej.

7248 przedsiębiorców na Dolnym Śląsku dostanie jutro pierwsze postojowe na ogólną kwotę 14 445 540 zł. W tym na konta 1328 firm podlegających pod legnicki oddział ZUS popłynie 2 636 600 zł, na konta 1851 firm, które rozliczają się na trenie wałbrzyskiego oddziału wpłynie 3 687 060 zł a z wrocławskiego oddziału popłynie 8 121 880 zł na konta 4069 firm.

Wnioski przez PUE ZUS

- Przedsiębiorcy powinni zobaczyć przelewy już jutro na swoich kontach. Pierwsze wypłaty płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składali wnioski poprzez swoje indywidualne konta na platformie internetowej PUE ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty. Te osoby, które przekazywały wnioski do nas inną np. papierową drogą muszą się uzbroić w cierpliwość – zastrzega rzeczniczka.

System automatycznej obsługi dokumentów

Rzeczniczka zapewnia, że aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej w ZUS został uruchomiony specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia to weryfikację składanych wniosków.

Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł. dla osób, które rozliczają podatek kartą podatkową i są zwolnione z opłacania podatku VAT. Osoby na umowie cywilnoprawnej mogą dostać 2 080 zł lub - jeśli suma ich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyli wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Instrumenty tarczy antykryzysowej

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

- Zachęcam do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę. Obecnie już ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie – podkreśliła Kowalska-Matis.