Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

Biuro prasowe ZUS poinformowało PAP, że według danych na grudzień ub. r. świadczenie honorowe pobiera 4057 osób, które ukończyły sto lat. Najwięcej w woj.: mazowieckim (693), śląskim (422) i dolnośląskim (385). Najmniej w woj.: podlaskim (109), lubuskim (84) i opolskim (76).

Waloryzacja świadczenia honorowego - nowa kwota

Od 2025 r. świadczenie honorowe podlega corocznej waloryzacji. Tak samo jak waloryzacja emerytur i rent, odbywa się ona w marcu.

Od 1 marca 2026 r. nowa kwota świadczenia wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Wcześniej seniorzy otrzymywali je w kwocie 6589,67 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie przyznawane jest z urzędu. Oznacza to, że uprawnieni nie muszą składać wniosku. Decyzję w sprawie jego przyznania stulatek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. W przypadku, gdy ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Świadczenie na wniosek

W określonych przypadkach ZUS może też przyznać świadczenie na wniosek seniora. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz mają centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. ZUS przyzna wtedy świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tego świadczenia. Wypłata następuje w terminie wypłaty świadczeń, uprawniających do świadczenia honorowego. Może nastąpić również w innym terminie, jeżeli nie jest możliwa wypłata świadczenia honorowego wraz ze świadczeniem uprawniającym.

PAP zapytała ZUS, czy odnotowywane są opóźnienia w przyznawaniu lub wypłacie świadczeń. Biuro prasowe Zakładu przekazało, że ZUS nie odnotował żadnych informacji, które wskazywałyby na opóźnienia.

„Analiza spraw dotyczących świadczenia honorowego oraz terminów, w jakich zostały zakończone w systemie do obsługi świadczeń długoterminowych wykazała, że sprawy te zostały zrealizowane w ustawowym terminie” - przekazało.

Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej zus.pl i w każdej placówce ZUS.