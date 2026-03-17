ZUS informuje: pisma przez ePUAP od 12 marca bez skutku prawnego

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez platformę ePUAP. Oznacza to, że wnioski i pisma wpływające przez platformę nie będą rozpatrywane. W użyciu pozostają dwie drogi elektroniczne: portal eZUS oraz e-Doręczenia - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że od 1 stycznia korespondencja dostarczona do ZUS przez platformę ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Wskazał jednak, że korespondencja, która do 11 marca trafiła do Zakładu przez ePUAP zostanie uznana. Wnioski złożone w tym terminie będą więc jeszcze rozpatrzone.

Koniec obsługi klientów indywidualnych przez ePUAP

W informacji ZUS podkreślono, że od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z Zakładem przez platformę ePUAP. Tak wysłane pismo nie ma już skutków prawnych.

„Wnioski i pisma wpływające przez platformę ePUAP nie będą rozpatrywane” - podkreślono, przypominając jednocześnie, że jest to istotne w przypadku zachowania terminów.

Dostępne kanały elektroniczne

Obecnie klienci ZUS mają do dyspozycji dwie oficjalne drogi elektroniczne. Pierwszą są e-Doręczenia, które zapewniają potwierdzenie nadania i odbioru oraz są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców pozostaje natomiast portal eZUS. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.

Zgodnie z komunikatem ZUS, klienci, którzy nie korzystają z rozwiązań elektronicznych wciąż mają do dyspozycji korespondencję papierową.

Konsultanci infolinii są dostępni dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 18 pod numerem telefonu 22 560 16 00. Można również korzystać z formularza kontaktowego na stronie zus.pl lub zadać pytanie ogólne mailem: cot@zus.pl.

„Warto jednak pamiętać, że poczta elektroniczna nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego nie należy przesyłać w ten sposób informacji wrażliwych ani danych osobowych” - zaznaczono.