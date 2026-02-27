REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki

ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki

27 lutego 2026, 10:24
ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki
ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki
W tym roku 1 marca przypada niedzielę dlatego ZUS wypłacił wcześniej pierwsze zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe, aby uprawnieni mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad milion świadczeń.

Co roku, w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Terminy wypłat zwaloryzowanych świadczeń

Jeśli termin przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy ZUS zrealizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem. W związku z tym, że 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, Zakład z wyprzedzeniem wypłacił zwaloryzowane świadczenia, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego.

W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego” - przekazał Zakład.

W kolejnym terminie (6 marca), ZUS wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, a banki – 9 marca.

Wypłata emerytur i rent w terminie 15 marca, przypada na niedzielę, na więc świadczenia zostaną przekazane wcześniej. Uprawnieni otrzymają je najpóźniej do piątku, 13 marca.

Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Zakład podwyższa świadczenia z urzędu, nie trzeba składać wniosków.

Zwaloryzowane świadczenia w liczbach

W wyniku marcowej waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1 978,49 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da 2 687,67 zł.

Zmiany w dodatkach pielęgnacyjnych

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych, zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych. Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 689,17 zł, a dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 366,68 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 336,16 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
