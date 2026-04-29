REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol niepełnosprawności 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?

Symbol niepełnosprawności 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 12:41
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co daje symbol 11-I w orzeczeniu?
Co daje symbol 11-I w orzeczeniu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.

rozwiń >

Co oznacza kod 11-I w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest jednym z elementów orzeczenia. Zgodnie z przepisami kody niepełnosprawności oznaczane są w następujący sposób:

REKLAMA

REKLAMA

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

REKLAMA

• 04-O – choroby narządu wzroku;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Symbol 11-I oznacza inne, w tym:

• choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,

• choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,

• przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,

• choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,

• znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

Przykład

Jak zatem widać do symbolu tego zaliczono szeroki zakres chorób i schorzeń. Jako przykładowe można tu wymienić choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność), cukrzyca.

Ważne

Samo istnienie choroby nie przesądza jeszcze o tym, ze pacjent otrzyma orzeczenie. Istotne jest tu to jak naruszenie sprawności organizmu wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Niepełnosprawność oznacza bowiem trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Jaki stopień niepełnosprawności dla symbolu 11-I?

Osoby dorosłe (które ukończyły już 16 rok życia) mogą zostać zakwalifikowane do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego albo znacznego. Nietrudno się domyślić, iż stopień znaczny w praktyce oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Taka osoba potrzebuje stałej lub długotrwałej pomocy innych osób. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zakres tej pomocy w celu pełnienia ról społecznych jest czasowy albo częściowy. Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności ograniczenia można kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

To właśnie stopień niepełnosprawności ma największe znaczenie, jeśli chodzi o zakres ulg i uprawnień. Inny ważny aspekt to wskazania w orzeczeniu np. do karty parkingowej, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji itp.

Orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Gdy jesteśmy z takiego orzeczenia niezadowoleni, możemy złożyć odwołanie do zespołu wojewódzkiego (WZON).

Co daje lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności 11-I?

Oto przykładowa pomoc, jaką można uzyskać z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu:

- znacznym:

  • krótszy czas pracy, dodatkowy 10-dniowy urlop, zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny, dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie 2 760 zł miesięcznie:
  • zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł), zasiłek stały i zasiłek okresowy(przy spełnionym kryterium dochodowym);

- umiarkowanym:

  • krótszy czas pracy, dodatkowy 10-dniowy urlop, zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny, dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie do 1 550 zł miesięcznie)
  • zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku przed ukończeniem 21. roku życia), zasiłek stały i zasiłek okresowy (przy spełnionym kryterium dochodowym);

- lekkim:

  • dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie do 575 zł miesięcznie)
  • zasiłek okresowy (przy spełnionym kryterium dochodowym).

Czy symbol 11-I uprawnia do wyższego dofinansowania z PFRON?

Nie kod 11-I nie uprawnia do wyższego dofinansowania dp wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto jednak pamiętać, iż późne powikłania cukrzycy są jednym ze schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Czy kod 11-I daje prawo do karty parkingowej?

Symbole przyczyny niepełnosprawności są dodatkowym wymogiem dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 11-I nie jest jednym z takich symboli. Bez względu na posiadany symbol kartę parkingową może otrzymać osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i wskazanie do karty parkingowej.

Czy z symbolem 11-I dostanę świadczenie wspierające?

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dopiero pierwszym etapem w procesie ubiegania się o świadczenie wspierające. O tym ile punktów przyzna WZON zależy od indywidualnej oceny potrzeby wsparcia. W 2026 r. osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać minimum 70 takich punktów, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA