REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol 11-I w 2026 i 2027 roku. Co oznacza takie orzeczenie?

Symbol 11-I w 2026 i 2027 roku. Co oznacza takie orzeczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 czerwca 2026, 09:05
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co daje symbol 11-I w orzeczeniu w 2026 i 2027 r.?
Co daje symbol 11-I w orzeczeniu w 2026 i 2027 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim symbolem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.

rozwiń >

Co oznacza kod 11-I w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbol przyczyny niepełnosprawności jest jednym z elementów orzeczenia. Zgodnie z przepisami kody niepełnosprawności oznaczane są w następujący sposób:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

REKLAMA

• 04-O – choroby narządu wzroku;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Symbol 11-I oznacza inne, w tym:

• choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,

• choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,

• przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,

• choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,

• znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

Przykład

Jak zatem widać do symbolu tego zaliczono szeroki zakres chorób i schorzeń. Jako przykładowe można tu wymienić choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność), cukrzyca.

Ważne

Samo istnienie choroby nie przesądza jeszcze o tym, ze pacjent otrzyma orzeczenie. Istotne jest tu to jak naruszenie sprawności organizmu wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Niepełnosprawność oznacza bowiem trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Jaki stopień niepełnosprawności dla symbolu 11-I?

Osoby dorosłe (które ukończyły już 16 rok życia) mogą zostać zakwalifikowane do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego albo znacznego. Nietrudno się domyślić, iż stopień znaczny w praktyce oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Taka osoba potrzebuje stałej lub długotrwałej pomocy innych osób. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zakres tej pomocy w celu pełnienia ról społecznych jest czasowy albo częściowy. Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności ograniczenia można kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

To właśnie stopień niepełnosprawności ma największe znaczenie, jeśli chodzi o zakres ulg i uprawnień. Inny ważny aspekt to wskazania w orzeczeniu np. do karty parkingowej, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji itp.

Orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON). Gdy jesteśmy z takiego orzeczenia niezadowoleni, możemy złożyć odwołanie do zespołu wojewódzkiego (WZON).

Co daje lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności 11-I?

Oto przykładowa pomoc, jaką można uzyskać z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu:

- znacznym:

  • krótszy czas pracy, dodatkowy 10-dniowy urlop, zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny, dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie 2 760 zł miesięcznie:
  • zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł), zasiłek stały i zasiłek okresowy (przy spełnionym kryterium dochodowym);

- umiarkowanym:

  • krótszy czas pracy, dodatkowy 10-dniowy urlop, zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny, dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie do 1 550 zł miesięcznie)
  • zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku przed ukończeniem 21. roku życia), zasiłek stały i zasiłek okresowy (przy spełnionym kryterium dochodowym);

- lekkim:

  • dodatkowa przerwa (15 minut) na gimnastykę usprawniającą;
  • dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zatrudnienia pracownika (maksymalnie do 575 zł miesięcznie)
  • zasiłek okresowy (przy spełnionym kryterium dochodowym).

Czy symbol 11-I uprawnia do wyższego dofinansowania z PFRON?

Nie kod 11-I nie uprawnia do wyższego dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto jednak pamiętać, iż późne powikłania cukrzycy są jednym ze schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Zobacz również:

Czy kod 11-I daje prawo do karty parkingowej?

Symbole przyczyny niepełnosprawności są dodatkowym wymogiem dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 11-I nie jest jednym z takich symboli. Bez względu na posiadany symbol kartę parkingową może otrzymać osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się i wskazanie do karty parkingowej. Podobnie jest w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (tutaj również warunkiem są znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu).

Czy z symbolem 11-I dostanę świadczenie wspierające?

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dopiero pierwszym etapem w procesie ubiegania się o świadczenie wspierające. O tym ile punktów przyzna WZON zależy od indywidualnej oceny potrzeby wsparcia. W 2026 r. osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać minimum 70 takich punktów, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenie.

Co może się zmienić w 2027 roku?

W przyszłym roku rząd podejmie decyzję w sprawie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Jak wcześniej informowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do końca roku powinien zostać przyjęty projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym. Aktualnie taki projekt nie został jeszcze opublikowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powinny ulec zmianie kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Trzeba jednak pamiętać, iż w planach jest coroczna weryfikacja tych kwot.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Niepełnosprawność 05-R w 2026 i 2027 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
Niepełnosprawność 05-R w 2026 i 2027 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja, szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem
02 cze 2026

Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja - twierdzi tak aż 2/3 Polaków, którzy w ostatnich latach zmienili pracodawcę. Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek zadowolonych z podjętej decyzji jest jeszcze wyższy. Najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lat. Dziś zmiana pracy to nie ryzyko, a świadoma strategia rozwoju kariery.
Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?
01 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców
01 cze 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?
W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne
01 cze 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy będzie można załatwić w formie e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujemy się przez Internet, uwierzytelniamy prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiamy z lekarzem.

REKLAMA

6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.
Mediacja w sprawach o mobbing. Rozwiązanie konfliktu czy elegancka iluzja sprawiedliwości?
01 cze 2026

Mediacja uchodzi za szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Czy jednak sprawdza się również tam, gdzie problemem nie jest zwykły konflikt, lecz mobbing? W relacji naznaczonej presją i nierównowagą stron granica między realnym rozwiązaniem a pozorem sprawiedliwości bywa wyjątkowo cienka.
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach [wywiad]
29 maja 2026

Od administracji do strategicznego wywiadu czyli jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach. Jakie błędy we wdrażaniu AI zdarzają się niezwykle powszechnie? W jakiej fazie rewolucji AI jesteśmy obecnie? Jak ewoluuje tradycyjne CV? Na nasze pytania w pierwszej części wywiadu odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.

REKLAMA

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.
Sąd: Pracodawca nie może zwolnić jak wcześniej tolerował
31 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA