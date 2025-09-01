Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.

Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.

Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest do szerokiej grupy osób odpowiedzialnych za opiekę nad niepełnosprawnymi. W gronie beneficjentów znalazły się:

rodzice i opiekunowie faktyczni,

matki i ojcowie zastępczy,

pracownicy rodzin zastępczych,

inne osoby prawnie zobowiązane do wsparcia osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu katalogu uprawnionych, nawet opiekunowie sprawujący całodobową opiekę zyskają realną szansę na rozwój zawodowy.

Dwa moduły wsparcia skrojone na miarę

Program dzieli się na dwa podstawowe moduły, które wzajemnie się uzupełniają

Pierwszy z nich koncentruje się na poradnictwie zawodowym. Opiekunowie otrzymają wsparcie doradców-konsultantów, przygotują indywidualne plany kariery oraz skorzystają z pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia uwzględniającego ich specyficzną sytuację. Drugi moduł to wsparcie psychologiczne i społeczne. Obejmuje ono warsztaty podnoszące odporność na stres, grupy wsparcia dla osób zmagających się z wypaleniem zawodowym oraz szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji. Dzięki temu opiekunowie zyskają nie tylko narzędzia do wejścia na rynek pracy, ale także poczucie, że ich trud jest dostrzegany i doceniany.

Budżet i partnerzy realizacji

Na program przeznaczono w 2025 roku aż 30 milionów złotych z Funduszu Pracy. Środki te zostaną rozdysponowane między różnorodne podmioty:

podmioty ekonomii społecznej,

publiczne służby zatrudnienia,

Ochotnicze Hufce Pracy,

agencje zatrudnienia,

instytucje szkoleniowe,

jednostki samorządu terytorialnego.

Ważne Taka sieć partnerów gwarantuje dotarcie z pomocą nawet do najmniejszych miejscowości i w pełni wykorzystuje doświadczenie organizacji wyspecjalizowanych w aktywizacji zawodowej.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – stały orędownik opiekunów

Rola Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych to nie tylko koordynacja dużych programów. Przez dialog z opiekunami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi Pełnomocnik wypracowuje rozwiązania odpowiadające realnym problemom. Program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów” wpisuje się w tę strategię, łącząc podejście partnerskie z praktycznymi narzędziami rozwoju.

Komplementarne formy pomocy. Co jeszcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Program aktywizacji zawodowej nie jest jedynym wsparciem dla środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ministerstwo promuje także:

asystencję osobistą , dzięki której osoba niepełnosprawna zyskuje towarzysza codziennych aktywności,

, dzięki której osoba niepełnosprawna zyskuje towarzysza codziennych aktywności, opiekę wytchnieniową , pozwalającą opiekunowi na krótki, ale niezbędny odpoczynek,

, pozwalającą opiekunowi na krótki, ale niezbędny odpoczynek, pilotowanie w urzędach, by załatwianie spraw formalnych było szybsze i mniej stresujące.

Te programy razem z aktywizacją zawodową tworzą spójny pakiet wsparcia, który ma uwolnić opiekunów od izolacji i umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Korzyści dla opiekunów i całego społeczeństwa

Aktywność zawodowa to nie tylko źródło dochodu. Daje również poczucie wartości, przestrzeń do zrealizowania własnych ambicji i nowych pasji. Wsparcie psychologiczne pomaga radzić sobie ze stresem i przeciwdziała wypaleniu. Przełoży się to na lepszą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i zmniejszenie obciążeń systemu opieki społecznej. Z punktu widzenia gospodarki – aktywizacja zawodowa opiekunów oznacza zwiększenie zasobów ludzkich na rynku pracy. Przekłada się to na wyższe wpływy z podatków oraz mniejsze koszty świadczeń społecznych, gdy opiekun odzyskuje samodzielność finansową.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 21 sierpnia do 4 września 2025 roku (za datę złożenia uznaje się dzień wpływu dokumentów). Oferty można przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną: przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie e-PUAP, korzystając z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia). W obu przypadkach w temacie wiadomości należy umieścić dopisek: “BON – Program wsparcia aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025”.

Co decyduje o wyborze ofert?

Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę:

trafność diagnozy potrzeb lokalnej społeczności opiekunów,

nowatorskie lub sprawdzone metody wsparcia zawodowego i psychologicznego,

doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

efektywność kosztową zaplanowanych działań,

zdolność do osiągnięcia trwałych efektów zatrudnieniowych.