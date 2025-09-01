REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025

Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2025, 10:51
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
niepełnosprawność, opiekun, 2025
Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.

rozwiń >

Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest do szerokiej grupy osób odpowiedzialnych za opiekę nad niepełnosprawnymi. W gronie beneficjentów znalazły się:

  • rodzice i opiekunowie faktyczni,
  • matki i ojcowie zastępczy,
  • pracownicy rodzin zastępczych,
  • inne osoby prawnie zobowiązane do wsparcia osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu katalogu uprawnionych, nawet opiekunowie sprawujący całodobową opiekę zyskają realną szansę na rozwój zawodowy.

Dwa moduły wsparcia skrojone na miarę

Program dzieli się na dwa podstawowe moduły, które wzajemnie się uzupełniają

  1. Pierwszy z nich koncentruje się na poradnictwie zawodowym. Opiekunowie otrzymają wsparcie doradców-konsultantów, przygotują indywidualne plany kariery oraz skorzystają z pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia uwzględniającego ich specyficzną sytuację.
  2. Drugi moduł to wsparcie psychologiczne i społeczne. Obejmuje ono warsztaty podnoszące odporność na stres, grupy wsparcia dla osób zmagających się z wypaleniem zawodowym oraz szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji. Dzięki temu opiekunowie zyskają nie tylko narzędzia do wejścia na rynek pracy, ale także poczucie, że ich trud jest dostrzegany i doceniany.

Budżet i partnerzy realizacji

Na program przeznaczono w 2025 roku aż 30 milionów złotych z Funduszu Pracy. Środki te zostaną rozdysponowane między różnorodne podmioty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.
Ważne

Taka sieć partnerów gwarantuje dotarcie z pomocą nawet do najmniejszych miejscowości i w pełni wykorzystuje doświadczenie organizacji wyspecjalizowanych w aktywizacji zawodowej.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – stały orędownik opiekunów

Rola Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych to nie tylko koordynacja dużych programów. Przez dialog z opiekunami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi Pełnomocnik wypracowuje rozwiązania odpowiadające realnym problemom. Program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów” wpisuje się w tę strategię, łącząc podejście partnerskie z praktycznymi narzędziami rozwoju.

Komplementarne formy pomocy. Co jeszcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Program aktywizacji zawodowej nie jest jedynym wsparciem dla środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ministerstwo promuje także:

  • asystencję osobistą, dzięki której osoba niepełnosprawna zyskuje towarzysza codziennych aktywności,
  • opiekę wytchnieniową, pozwalającą opiekunowi na krótki, ale niezbędny odpoczynek,
  • pilotowanie w urzędach, by załatwianie spraw formalnych było szybsze i mniej stresujące.

Te programy razem z aktywizacją zawodową tworzą spójny pakiet wsparcia, który ma uwolnić opiekunów od izolacji i umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Korzyści dla opiekunów i całego społeczeństwa

Aktywność zawodowa to nie tylko źródło dochodu. Daje również poczucie wartości, przestrzeń do zrealizowania własnych ambicji i nowych pasji. Wsparcie psychologiczne pomaga radzić sobie ze stresem i przeciwdziała wypaleniu. Przełoży się to na lepszą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i zmniejszenie obciążeń systemu opieki społecznej. Z punktu widzenia gospodarki – aktywizacja zawodowa opiekunów oznacza zwiększenie zasobów ludzkich na rynku pracy. Przekłada się to na wyższe wpływy z podatków oraz mniejsze koszty świadczeń społecznych, gdy opiekun odzyskuje samodzielność finansową.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 21 sierpnia do 4 września 2025 roku (za datę złożenia uznaje się dzień wpływu dokumentów). Oferty można przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną: przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie e-PUAP, korzystając z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia). W obu przypadkach w temacie wiadomości należy umieścić dopisek: “BON – Program wsparcia aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025”.

Co decyduje o wyborze ofert?

Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę:

  • trafność diagnozy potrzeb lokalnej społeczności opiekunów,
  • nowatorskie lub sprawdzone metody wsparcia zawodowego i psychologicznego,
  • doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • efektywność kosztową zaplanowanych działań,
  • zdolność do osiągnięcia trwałych efektów zatrudnieniowych.

Podsumowując, program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych” – edycja 2025 to realna odpowiedź na głosy tysięcy rodzin, które codziennie balansują między opieką a karierą. Inwestycja 30 milionów złotych w dwie komplementarne ścieżki wsparcia daje szansę na nowy start, buduje poczucie sprawczości i pokazuje, że opiekunowie nie są sami. Tak więc, dzięki staraniom Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz szerokiemu partnerstwu programowemu, opiekunowie otrzymają niezbędne narzędzia, by z nadzieją patrzeć w przyszłość zawodową i społeczną.

Powiązane
Luki prawne, zaniedbania, nierówności: kobiety i dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zmianę przepisów na lepsze. Polska ma czas do września 2026
Luki prawne, zaniedbania, nierówności: kobiety i dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zmianę przepisów na lepsze. Polska ma czas do września 2026
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
Apelują: dziadkowie i babcie nie róbcie tego swoim wnukom. Jak uchronić przed niechcianym spadkiem?
Apelują: dziadkowie i babcie nie róbcie tego swoim wnukom. Jak uchronić przed niechcianym spadkiem?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co dalej z nowelizacją specustawy? Rynek pracy i status Ukraińców w Polsce pod znakiem zapytania
01 wrz 2025

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła gorącą dyskusję o stabilności polskiego rynku pracy i przyszłości setek tysięcy pracowników zza wschodniej granicy. W tle toczą się spory o świadczenia, dostęp do opieki zdrowotnej i konsekwencje gospodarcze, które mogą przyczynić się do wzrostu szarej strefy i osłabienia dynamiki polskiego PKB. Co dalej?
Wsparcie zawodowe opiekunów osób niepełnosprawnych – edycja 2025
01 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia w 2025 roku wyjątkowy program „Wsparcie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych”. Celem tej inicjatywy jest wyrównanie szans na rynku pracy dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki kompleksowemu podejściu wsparcie zostanie dostosowane do realnych potrzeb zarówno zawodowych, jak i psychicznych opiekunów.
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
29 sie 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
Webinar: Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach + certyfikat gwarantowany
29 sie 2025

Praktyczny webinar „Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach” poprowadzą Renata Bugiel i Justyna Burska – prawniczki, ekspertki prawa pracy, partnerki w kancelarii GKR Legal. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić w firmie wdrożenie przepisów Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń oraz poznają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

REKLAMA

Zmiany w funkcjonowaniu NFZ i systemie ubezpieczenia zdrowotnego
28 sie 2025

Polska ochrona zdrowia stoi przed gruntownymi przekształceniami, które mają na celu nie tylko uszczelnienie systemu finansowania, ale także dostosowanie go do rosnących potrzeb pacjentów i standardów unijnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało kompleksowy projekt ustawy, który wprowadza szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz w całym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.
Czas na rynek pracy otwarty dla osób z niepełnosprawnościami [Gość Infor.pl]
28 sie 2025

Polska może się pochwalić jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. To bez wątpienia świetna wiadomość, ale jednocześnie sygnał ostrzegawczy – coraz trudniej o pracowników. Ekonomiści zwracają uwagę, że mamy jeszcze niewykorzystane zasoby: osoby, które chcą i mogą pracować, ale z różnych powodów pozostają poza rynkiem. Wśród nich duża grupa to osoby z niepełnosprawnościami. O tym, jak przełamać bariery i wykorzystać potencjał tej grupy, opowiadał w rozmowie z Szymonem Glonkiem, Łukasz Bednarek, prezes Agencji Optymalizacji Zatrudnienia i osoba, która sama zmaga się z niepełnosprawnością.
Wielu na to czeka: zapomoga na wypadek trudności życiowych [kiedy, dla kogo i ile]
28 sie 2025

Zapomoga na wypadek trudności życiowych - to potrzebna regulacja, która być może niebawem będzie wprowadzona. Potrzebna jest pomoc w nagłych przypadkach a projekt nowej ustawy ma wypełnić właśnie tę lukę, wprowadzając możliwość przyznawania zapomogi dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu nagłej choroby, wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Kiedy, dla kogo i ile - szczegóły poniżej.
Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne
27 sie 2025

Wrzesień w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

REKLAMA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? [RAPORT]
27 sie 2025

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - czy rzeczywiście coś daje? Okazuje się, że 61 proc. pracujących czuje presję na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale tylko 44 proc. widzi przełożenie rozwoju kompetencji na swoją karierę.
Najnowszy raport płacowy 2025 dla pracodawców i pracowników. Gdzie są najwyższe podwyżki? [ZAROBKI]
27 sie 2025

Udostępniamy najnowszy raport płacowy 2025. Każdy pracodawca i pracownik powinien się z nim zapoznać. Okazuje się, że wzrost wynagrodzeń wyhamował. Gdzie są najwyższe podwyżki? Artykuł zawiera tabelę z zarobkami na różnych stanowiskach.

REKLAMA