Komunikat PFRON: Znacznie dłuższy okres dofinansowania do wynajmu mieszkania

1 marca 2024 r. weszła w życie korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wydłużony został okres, na który może być udzielone dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Jakie są cele programu i okres dofinansowania

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest:

wzrost niezależności oraz

ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej

osobom, które uzyskały dofinansowanie, poprzez zapewnienie im samodzielnego mieszkania.

Dofinansowanie polega na pomocy finansowej ze środków PFRON udzieloną przez samorząd powiatowy. Od 1 marca 2024 r. dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy). Do 29 lutego 2024 r. dofinansowanie było udzielane na okres do 36 miesięcy.

Program jest realizowany bezterminowo.

Składanie wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym.

Składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/).

Wnioskodawca składający wniosek może liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu sprzęt elektroniczny wnioskodawcy.

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać:

absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

lub

osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

jeśli jednocześnie: