PFRON dofinansuje nawet 85% ceny zakupu samochodu. Masz pytania? Zadzwoń do PFRON!

Od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do ceny zakupu samochodu osobowego. Pracownicy PFRON udzielą odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Przedstawiamy listę numerów telefonów do Oddziałów PFRON.

Dofinansowanie do samochodu osobowego

Od 1 marca 2024 r. rusza III tura naboru wniosków w programie PFRON „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program umożliwia niepełnosprawnym niezależność oraz ułatwia im aktywność społeczną lub zawodową poprzez umożliwienie dostępu do samochodu osobowego. Dofinansowanie może wynieść nawet 85% ceny zakupu samochodu.

Autopromocja

Wnioski o dofinansowanie do ceny zakupu samochodu osobowego będzie można składać od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 31 marca 2024 r. do godz. 23.59.

Telefony do Oddziałów PFRON

Osoby zainteresowane mają możliwość uzyskania informacji od pracowników Oddziału PFRON, który realizuje go w danym województwie. Pracownicy PFRON są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Podajemy numery telefonów do Oddziałów PFRON: