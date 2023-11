Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne. Jak ich uniknąć

Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

W art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach czytamy: „Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.”

Z tego przepisu wynika, że m.in. od tego, czy składany wniosek zawiera braki formalne zależeć będzie legalny pobyt (w trakcie oczekiwania na decyzję) cudzoziemca starającego się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – jakie mogą być braki formalne

Najkrócej mówiąc, braki formalne to brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i załączników (np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu) niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione przez cudzoziemca, otrzyma on informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia sprawy. Co do zasady postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest w dniu złożenia wniosku przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury. Pracownicy urzędu sprawdzają złożone przez cudzoziemca dokumenty. Jeśli jego wniosek zawiera braki formalne, otrzyma on pismo z prośbą o ich uzupełnienie z wyznaczonym terminem, w którym należy to zrobić. Jeżeli cudzoziemiec nie uzupełni dokumentów, o które został poproszony, jego wniosek nie będzie rozpatrywany – zostanie pozostawiony bez rozpoznania, a co za tym idzie, sprawa będzie zakończona.

Jeśli jednak wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one uzupełnione przez cudzoziemca w terminie, złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy – odmowa wszczęcia postępowania

Wojewoda, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Inaczej mówiąc, odmówić rozpatrywania złożonego wniosku.

Odmowa wszczęcia postępowania jest rozstrzygnięciem kończącym postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych w przepisach przypadkach, np. gdy cudzoziemiec nie jest uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa ta jest wydawana w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia znajduje się wyjaśnienie, dlaczego złożony wniosek nie będzie rozpatrzony.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)