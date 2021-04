Granica polsko-ukraińska - czy otwarta, kwarantanna

Granica Polski i Ukrainy - zasady przekraczania

Jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów na infolinii jest pytanie o zasady przekraczania granicy Polski przez obywateli Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy regulacje prawne obowiązujące od 30 marca 2021 r.

Granica polsko-ukraińska - kwarantanna

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) od dnia 30 marca 2021 r. zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące osób przekraczających granice Polski. Osoby przekraczające tzw. granice zewnętrzne, tj. przybywające do naszego kraju z państwa nienależącego do strefy Schengen podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, niezależnie od negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy. Wynika to z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Obecnie do strefy Schengen należy 26 krajów: 22 kraje z UE i 4 kraje spoza. Ukraina do nich nie należy.

Test na COVID w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy

Czas obowiązkowej kwarantanny, o którym mowa powyżej, może jednak zostać skrócony. Aby tak się stało, w okresie 48 godzin (licząc od momentu przekroczenia granicy) należy wykonać test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli jego wynik będzie negatywny, wówczas obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia wyniku testu przez laboratorium do systemu teleinformatycznego (§ 3 ust. 3a rozp.RM). Zgodnie z przepisami, wspomniane wyżej testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.( §3 ust. 3b rozp. RM)

Granica polsko-ukraińska - aktualne informacje

Należy jednak pamiętać, że sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie, regulacje prawne również. Warto zatem sprawdzać bieżące informacje w tym zakresie na stronach internetowych właściwych instytucji bądź korzystać z poniższych źródeł informacji:

https://www.strazgraniczna.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Straż Graniczna, informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP, kwarantanny (wynikającej z przekroczenia granicy) oraz otwartych przejść granicznych na granicy zewnętrznej – tel. + 48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (w godz. 9:00-16:00), email: zg.kg@strazgraniczna.pl

Stan prawny na dzień 7 kwietnia 2021 r.