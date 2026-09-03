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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Umowa o pracę » Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat u jednego pracodawcy?

Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat u jednego pracodawcy?

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03 września 2026, 14:15
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą u jednego pracodawcy pół etatu pełny etat
Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat?
Shutterstock

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Wiele osób zastanawia się, czy może pracować na podstawie dwóch umów o pracę. O ile, prostą wydaje się odpowiedź na pytanie o dwie umowy na pół etatu, o tyle wątpliwości mogą powstawać przy umowach w wyższym wymiarze czasu pracy. Czy dwie umowy o pracę na pełny etat są możliwe?

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Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy

Dozwolona jest praca dla jednego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę. Pracodawca i pracownik mogą zawierać ze sobą jednocześnie nawet kilka umów. Od każdej umowy należy odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

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Ważne

Zawierając umowy o pracę z tym samym pracownikiem, pamiętaj o limicie umów na czas określony z art. 251 Kodeksu pracy:
•    maksymalnie 33 miesiące,
•    maksymalnie 3 umowy.
Powyższy limit nie dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy:
1)    w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2)    w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3)    w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4)    w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
Limit umów na czas określony nie dotyczy również przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).

Dwie umowy o pracę na pół etatu?

Zawarcie dwóch umów na pół etatu jest jak najbardziej dozwolone, a praca na ich podstawie możliwa do wykonania. Ważne, aby rodzaj pracy i obowiązki pracownika nie pokrywały się ze sobą. Zawarcie dwóch umów między tymi samymi stronami stosunku pracy uzasadnia jedynie inny charakter pracy.

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą - warunki

Najważniejszym ograniczeniem przy zawieraniu kilku umów w tym samym okresie między tymi samymi stronami jest przedmiot umowy. Dwie umowy nie mogą dotyczyć tego samego przedmiotu czyli to samo stanowisko, obowiązki pracownicze.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. I PKN 43/97), zgodnie z którym „Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.” Sądownictwo stoi na straży przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy i godzin nadliczbowych. Zawieranie kilku umów z tym samym pracodawcą mogłoby być uznane za obchodzenie przepisów o czasie pracy.

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Ważne

Dla każdej umowy z tym samym pracownikiem pracodawca przeprowadza szkolenie bhp i wystawia skierowania na badania lekarskie.

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców

W przypadku zawierania drugiej umowy z innym pracodawcą można być zatrudnionym w tym samym charakterze, chyba że obowiązuje zakaz konkurencji. Wówczas pracownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Zakaz konkurencji ustanawia się odrębną umową (o zakazie konkurencji).

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Czy pracownik powinien poinformować pracodawcę o drugiej umowie o pracę?

Co do zasady nie. Jeśli jednak zatrudniony jest na część etatu za wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę i podejmuje się zatrudnienia u innego pracodawcy, lepiej o tym poinformować. Jeśli suma wynagrodzeń przekroczy kwotę obowiązującej płacy minimalnej, pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Czy trzeba poinformować drugiego pracodawcę o fakcie wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu zatrudniającego? Tutaj również prawo nie przewiduje obowiązku pracownika. Nie ma więc takiej konieczności.

Dwie umowy o pracę a ciąża

W przypadku dwóch umów o pracę i zajścia w ciążę urlop macierzyński i inne urlopy związane z urodzeniem dziecka przysługują z tytułu każdej umowy.

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Dwie umowy o pracę a urlop

W przypadku zatrudnienia na podstawie co najmniej 2 umów o pracę pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego z każdej umowy. Należy mieć na uwadze art. 154 § 2 Kodeksu pracy, który reguluje wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takiej osobie przysługuje urlop proporcjonalny w stosunku do wymiaru czasu pracy tego pracownika (podstawowy wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy). 

Dokonując odpowiedniego pomniejszenia przysługujących dni urlopowych, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

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W przypadku kiedy wyliczenia wskazują na wymiar wyższy niż 20 (osoba ze stażem pracy krótszym niż 10 lat) lub 26 dni (osoba z stażem pracy od 10 lat w górę) urlopu na rok kalendarzowy, pracownik będzie miał prawo tylko do 20 lub 26 dni (art. 154 § 3 Kodeksu pracy).

Przykład

Pracownik z 9-letnim stażem pracy został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kasjera. Podpisał drugą umowę ze swoim pracodawcą na 1/5 etatu na stanowisku magazyniera. Pracownik nie będzie miał więcej dni urlopowych z tego tytułu. Ma więc do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego 20 dni urlopu.

W tym miejscu należy przypomnieć, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy stanowią swego rodzaju minimum zabezpieczeń dla pracownika. Pracodawca zawsze może określić bardziej korzystne dla pracownika zasady. Jedną z nich może być przyznanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w przypadku zawarcia drugiej umowy o pracę.

Dwie umowy o pracę na pełny etat?

Wykonywanie pracy na podstawie dwóch umów o pracę jednocześnie niesie ze sobą duże ryzyko. O ile pogodzenie umów na część etatu wydaje się możliwa do zrealizowania, o tyle dwóch umów pełnowymiarowych już niekoniecznie. Po pierwsze, umowa o pracę na pełnym etacie wymaga pełnej dyspozycyjności w godzinach pracy i wykonywania poleceń kierownictwa. Niedopuszczalna jest sytuacja braku kontaktu z pracownikiem i niewykonywanie przez niego poleceń ze względu na jednoczesną pracę dla innego pracodawcy. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne, nielojalne i nieetyczne.

Jeśli jednak rodzaj pracy i zakres obowiązków wynikających z dwóch różnych umów da się ze sobą pogodzić, nie ma przeciwwskazań do ich zawarcia.

Przepis prawa pracy nie zakazują pracy na podstawie dwóch umów o pracę. Należy jednak zadać sobie pytanie – czy taka praca jest możliwa do wykonania? 

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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