Dwie umowy o pracę - składki ZUS

Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

Dwa etaty - co na to prawo?

Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Podpowiadamy, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wówczas ze składkami ZUS? Obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwa etaty. Prawo nie określa także maksymalnej liczby umów o pracę, na których można być jednocześnie zatrudnionym. Równie dobrze może być to kilka pełnych lub niepełnych etatów.

Dwie umowy o pracę - dwóch pracodawców

Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zawarcia umowy o pracę z innym pracodawcą. Jeśli czas mu na to pozwala, to bez przeszkód może zawrzeć kolejną umowę o pracę. Jedyne co może pracownika w tym zakresie ograniczać, to umowa o zakazie konkurencji. Jeśli pracownik podpisał taką umowę, to nie będzie mógł podjąć dodatkowej pracy w podobnej branży, zgodnie z zawartą umową lojalnościową.

Wyjątek może stanowić tutaj zawód kierowcy, którego czas pracy jest uregulowany odrębnymi przepisami. Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy oraz uzyskania od kierowcy oświadczenia na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy albo o ich niewykonywaniu. W przypadku kierowców zawodowych czas pracy nie może zostać przekroczony ponad ustawowy limit nawet jeśli kierowca wykonuje więcej niż jedną umowę o pracę.

Dwie umowy o pracę - jeden pracodawca

Pracownik może podpisać dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą pod warunkiem, że zakres obowiązków i rodzaj wykonywanej pracy będzie inny, niż wynika to z pierwszej umowy o pracę. Gdyby te obowiązki się pokrywały, to można byłoby uznać, że pracownik wykonuje umowę o pracę w godzinach nadliczbowych.

W sytuacji, gdy pracownik ma dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich przerw w pracy oraz dobowym i tygodniowym odpoczynku, wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. Nie ma jednak przeszkód, by praca na dwie umowy była wykonywana w tym samym czasie.

Dwie umowy o pracę - składki ZUS

Każda umowa o pracę rodzi obowiązek opłacania składek ZUS. Nie ma tu znaczenia, czy jest to umowa o pracę u tego samego, czy innego pracodawcy. Z obu tytułów pracodawca zgłasza pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

W takim przypadku ewentualne świadczenia z ubezpieczeń społecznych będą przysługiwać pracownikowi odrębnie z każdej umowy o pracę. Tak więc w przypadku dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, liczony będzie jako suma wynagrodzenia wynikającego z obu tych umów.

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

