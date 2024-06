Zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym: Nowi uprawnieni do dofinansowań. Zmiany stawek wypłat [projekt nowelizacji]

Zmiany wprowadzi nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Znamy jej projekt. Krajowy Fundusz Szkoleniowy obejmie pracowników na umowach cywilnoprawnych. Ale zmian jest dużo więcej.

Autorzy nowelizacji tak je przedstawili w uwagach do projektu:

Zmiany w Funduszu Szkoleniowym: Pieniądze dla pracowników na umowach cywilnoprawnych

Rozszerzono kategorie osób pracujących, które mogą skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS, o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (dotychczas z KFS mogli skorzystać tylko pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) – aby podmioty oferujące pracę miały większą swobodę inwestowania w podnoszenie kompetencji osób świadczących pracę. Zaproponowano to na skutek licznych pytań klientów, urzędów pracy i postulatów partnerów społecznych.

Jakie zmiany w udzielanej pomocy przez Fundusz Szkoleniowy?

Zmieniono zakres działań możliwych do sfinansowania z KFS:

1) zrezygnowano z finansowania określania potrzeb szkoleniowych u pracodawcy, a także z konsultacji i poradnictwa dla pracodawców – ze względu na znikome wykorzystanie KFS do tego typu działań;

2) pozostawiono możliwość finansowania kursów wskazanych przez wnioskodawcę oraz studiów podyplomowych;

3) zaproponowano finansowanie nie tylko egzaminów, ale również innych form potwierdzania wiedzy i umiejętności; w ten sposób uwzględniono m.in. nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dotyczące procedur walidacji kompetencji;

4) doprecyzowano, że nie ma możliwości dofinansowania z KFS szkoleń zawodowych, które zobowiązani są zapewnić pracodawcy na mocy innych przepisów, a także edukacji już finansowanej ze środków Funduszu Pracy – w celu zapewnienia efektywności netto wsparcia udzielanego z KFS. W ten sposób wyeliminowano finansowanie z KFS obligatoryjnych szkoleń BHP i ppoż., finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych/specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek. Przepis taki zamknie także możliwości finansowania szkoleń, które musi obowiązkowo zorganizować pracodawca w niektórych zawodach regulowanych.

Pozostawiono istniejącą dotychczas możliwość finansowania z KFS badań lekarskich i psychologicznych oraz ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podejmowanym udziałem w kształceniu ustawicznym.

Zmieniono warunki udzielenia wsparcia, wprowadzając większe niż dotychczas ograniczenia w wysokości dofinansowania kształcenia ustawicznego:

1) zmniejszono limit dofinansowania i zrezygnowano ze sztywnego ustalania wartości dofinansowania:

a) dofinansowanie do wysokości 70% kosztów kształcenia ustawicznego co do zasady będą mogły otrzymać z KFS wszystkie podmioty,

b) dofinansowanie do wysokości 90% kosztów będą mogły otrzymać mikropodmioty (dla których w dniu złożenia wniosku zatrudnionych jest nie więcej niż 9 osób);

2) zmniejszono kwotę, jaką można przyznać rocznie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego, z 300% do 200% przeciętnego wynagrodzenia; ponadto doprecyzowano, że chodzi o limitowaną wysokość dofinansowania kosztów kształcenia dla konkretnej osoby, a nie o średnią wyliczaną na jednego uczestnika w firmie (w konsekwencji kontrola będzie dotyczyć wydatkowania środków na konkretne osoby, znane z imienia i nazwiska).

Kto nie może skorzystać z Funduszu Szkoleniowego?

Wyłączone z możliwości uzyskania wsparcia są:

1) publiczne służby zatrudnienia, lub

2) podmioty, które posiadają zaległości z tytułu podatków i obowiązkowo odprowadzanych składek, lub

3) pozostają pod zarządem komisarycznym bądź są likwidowane, lub

4) naruszyły w sposób rażący jakąkolwiek umowę zawartą z PUP w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, lub

5) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z różnych form pomocy finansowej środkami publicznymi, przez okres, na który sąd orzekł zakaz.