Zimowe ferie szkolne 2024. Czy pracownikowi młodocianemu udziela się urlopu wypoczynkowego na czas ferii?

Zbliżają się zimowe ferie szkolne. Mimo że zmieniły się terminy ferii, w niektórych województwach uczniowie wkrótce rozpoczną odpoczynek. Czy podczas ferii należy udzielić urlopu także pracownikom młodocianym?

Terminarz zimowych ferii szkolnych

W roku szkolnym 2023/2024 zmienił się harmonogram ferii zimowych dla poszczególnych województw. Ferie zimowe zaplanowane są w następujących terminach:

Autopromocja

15 - 28 stycznia 2024 r. w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim;

w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim; 22 stycznia – 4 lutego 2024 r. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim;

w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim; 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim;

w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim; 12 – 25 lutego 2024 r. w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim.

Czy pracownicy młodociani powinni w tym czasie skorzystać z odpoczynku?

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego

Młodociany pracownik nabywa prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Z upływem roku pracy dodatkowo nabywa on prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Jednakże w roku kalendarzowym, w którym pracownik kończy 18 lat, ma on prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Urlop dla pracownika młodocianego w trakcie ferii szkolnych

Co do zasady, urlopu wypoczynkowego pracodawca udziela na wniosek młodocianego. Pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły pracodawca udziela urlopu w okresie ferii szkolnych. Urlopu podczas ferii należy udzielić nawet wówczas, gdy młodociany nie złożył wniosku o urlop.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na wniosek młodocianego, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, pracodawca może – ale nie musi - udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Ponadto na wniosek pracownika młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca jest zobowiązany udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna:

art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)