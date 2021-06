Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

Wypowiedzenie umowy o pracę - co to jest?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy. Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę

Art. 781. § 1. Kodeks cywilny – Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Reklama

Na podstawie powyższego przepisu, do zachowania elektronicznej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli czyli takiego, który posiada potwierdzenie ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Taka interpretacja jest powszechnie przyjmowana, a powyższe stanowisko potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09).

Wypowiedzenie jest skuteczne, jeśli zostało skutecznie doręczone. Oświadczenie woli wysłane e-mailem bez certyfikowanego podpisu nie stanowi formy pisemnej, która jest wymagana przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Takie elektroniczne doręczenie wypowiedzenia jest ważne i wywołuje skutki prawne, ale jest wadliwe i możliwe do zakwestionowania przed sądem pracy.

Jak przechowywać elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę?

W dobie koronawirusa pracodawca może wysłać wypowiedzenie na prywatny mail pod warunkiem, że opatrzy je kwalifikowanym podpisem. Należy również pamiętać o obowiązku przechowywania tego dokumentu we właściwej postaci. Pracodawca prowadzi i przechowuje dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz dokumentację pracowniczą w postaci papierowej lub elektronicznej. (art. 94. 9a KP).

Stanowisko MRPiT w sprawie przechowywania dokumentacji elektronicznej, gdy pracodawca prowadzi dokumentację w postaci papierowej:

Reklama

"Jeżeli, zgodnie ze swoim wyborem, pracodawca prowadzi np. całość dokumentacji pracownika w postaci papierowej, to w przypadku np. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę dokonanego w formie elektronicznej w rozumieniu Kodeksu cywilnego dokument zawierający oświadczenie woli pracodawcy w tym zakresie, po przekształceniu jego postaci na papierową, powinien zostać dołączony do pozostałej dokumentacji papierowej i w takiej postaci być przechowywany. (…) Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do dalszego, równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej, tj. elektronicznej.”

Art. 948 § 3 Kodeks pracy określa sposób zmiany postaci prowadzonej dokumentacji z elektronicznej na papierową – przez sporządzenie wydruku konkretnego dokumentu i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

A co w przypadku, gdy pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej i potrzebuje dołączyć dokument w wersji papierowej?

Odpowiedź zawarta jest w § 11 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

W przypadku gdy do dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączony dokument w postaci papierowej, pracodawca albo osoba upoważniona przez pracodawcę sporządza odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy i umieszcza w dokumentacji pracowniczej, w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność tej dokumentacji.

Podsumowując, oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy traktować na równi z oświadczeniem złożonym w tradycyjnej formie pisemnej. Pracodawca ma możliwość dołączania dokumentów elektronicznych do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej poprzez zmianę ich postaci na papierową w przedstawiony wyżej sposób i umieszczenie ich oraz przechowywanie w dokumentacji pracowniczej, mając przy tym na uwadze konieczność zapewnienia czytelności, dostępu i spójności tej dokumentacji.