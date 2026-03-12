Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
To jedno z częściej pojawiających się pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców – szczególnie w kontekście zakończenia współpracy i kwestii rozliczeń. Często wątpliwości dotyczą tego, czy czas trwania wypowiedzenia umowy o pracę – niezależnie od jego długości – należy uwzględniać w ogólnym stażu pracy pracownika.
- Co oznacza staż pracy?
- Czym jest okres wypowiedzenia?
- Ile wynosi okres wypowiedzenia?
- Miesięczne okresy wypowiedzenia
- Tygodniowe okresy wypowiedzenia
- Dzienne okresy wypowiedzenia
- Praktyczne konsekwencje
- Uwaga na wyjątki
- Podsumowanie
Odpowiedź brzmi: tak – okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy.
Co oznacza staż pracy?
Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia pracownika, które mają wpływ na jego uprawnienia pracownicze, w tym:
- Prawo do urlopu wypoczynkowego,
- Długość okresu wypowiedzenia,
- Uprawnienia emerytalne,
- Odprawy (np. emerytalna, rentowa, z tytułu zwolnień grupowych),
- Dodatki stażowe (jeśli są przewidziane w przepisach wewnętrznych).
Czym jest okres wypowiedzenia?
Okres wypowiedzenia to czas między złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę (przez pracownika lub pracodawcę), a jej rozwiązaniem. Pracownik w tym czasie nadal pozostaje zatrudniony, zachowuje pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.
To oznacza, że:
- nadal przysługuje mu wynagrodzenie,
- może korzystać z urlopu wypoczynkowego,
- obowiązują go zasady wynikające z regulaminu pracy,
- a jego umowa trwa aż do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli został zwolniony z świadczenia pracy.
Ile wynosi okres wypowiedzenia?
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:
- 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
- 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
- 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.
Miesięczne okresy wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia i zawsze kończy się ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące, niezależnie od ich długości (28, 29, 30 czy 31 dni).
Pracownik z rocznym stażem pracy złożył wypowiedzenie 15 lipca. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 sierpnia, a kończy się ostatniego dnia sierpnia.
Tygodniowe okresy wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się w sobotę po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych.
Pracownik był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny i złożył wypowiedzenie 15 lipca 2025 r. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 19 lipca 2025 r. (niedziela), a kończy 25 lipca 2025 r. (sobota).
Dzienne okresy wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie.
Pracownik był zatrudniony na 2 tygodniowy okres próbny i pracodawca złożył wypowiedzenie 17 lipca 2025 r. (czwartek). W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 18 lipca 2025 r. (piątek), a kończy 22 lipca 2025 r. (wtorek).
Praktyczne konsekwencje
Oto kilka przykładów, jak wliczanie okresu wypowiedzenia do stażu pracy może wpływać na sytuację pracownika:
- Awans na wyższy próg urlopowy: Jeśli pracownik w trakcie okresu wypowiedzenia osiągnie np. 10-letni staż pracy, to w trakcie wypowiedzenia nabywa prawo do 26 dni urlopu rocznego (zamiast 20 dni).
- Przy ustalaniu odprawy: Przy zwolnieniach grupowych czy odprawach emerytalnych, cały czas pracy – łącznie z okresem wypowiedzenia – powinien być brany pod uwagę.
- Świadectwo pracy: W dokumencie tym podaje się pełny okres zatrudnienia – od dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania umowy, czyli łącznie z okresem wypowiedzenia.
Uwaga na wyjątki
Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia może zostać:
- skrócony za zgodą stron (np. w drodze porozumienia) – wówczas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres nie krótszy niż ustalony okres wypowiedzenia.
- skrócony jednostronnie przez pracodawcę w przypadku zwolnień z art. 36¹ KP – z zachowaniem prawa do odszkodowania.
Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część miesiąca. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia mimo nieświadczenia już pracy.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Podsumowanie
- Okres wypowiedzenia jest integralną częścią zatrudnienia – wlicza się do stażu pracy.
- Ma to realne konsekwencje dla uprawnień pracowniczych i należy o tym pamiętać przy rozliczeniach końcowych oraz wystawianiu świadectwa pracy.
- Nawet jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – dopóki formalnie trwa umowa, trwa też zatrudnienie i obowiązują uprawnienia pracownicze.
Podstawa prawna
Kodeks pracy nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości – zgodnie z art. 32, 34 i 36 Kodeksu Pracy – rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Do tego momentu pracownik pozostaje w stosunku pracy, więc cały ten czas jest wliczany do jego stażu.
Autor: Kinga Miszyn, Senior Manager Payroll, Aider Polska (MDDP Outsourcing)
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
