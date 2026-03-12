REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?

Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?

12 marca 2026, 08:10
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
To jedno z częściej pojawiających się pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców – szczególnie w kontekście zakończenia współpracy i kwestii rozliczeń. Często wątpliwości dotyczą tego, czy czas trwania wypowiedzenia umowy o pracę – niezależnie od jego długości – należy uwzględniać w ogólnym stażu pracy pracownika.

Odpowiedź brzmi: tak – okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy.

Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Co oznacza staż pracy?

Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia pracownika, które mają wpływ na jego uprawnienia pracownicze, w tym:

  • Prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • Długość okresu wypowiedzenia,
  • Uprawnienia emerytalne,
  • Odprawy (np. emerytalna, rentowa, z tytułu zwolnień grupowych),
  • Dodatki stażowe (jeśli są przewidziane w przepisach wewnętrznych).

Czym jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas między złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę (przez pracownika lub pracodawcę), a jej rozwiązaniem. Pracownik w tym czasie nadal pozostaje zatrudniony, zachowuje pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.

To oznacza, że:

  • nadal przysługuje mu wynagrodzenie,
  • może korzystać z urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązują go zasady wynikające z regulaminu pracy,
  • a jego umowa trwa aż do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli został zwolniony z świadczenia pracy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Miesięczne okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia i zawsze kończy się ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące, niezależnie od ich długości (28, 29, 30 czy 31 dni).

Przykład

Pracownik z rocznym stażem pracy złożył wypowiedzenie 15 lipca. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 sierpnia, a kończy się ostatniego dnia sierpnia.

Tygodniowe okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się w sobotę po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych.

Przykład

Pracownik był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny i złożył wypowiedzenie 15 lipca 2025 r. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 19 lipca 2025 r. (niedziela), a kończy 25 lipca 2025 r. (sobota).

Dzienne okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie.

Przykład

Pracownik był zatrudniony na 2 tygodniowy okres próbny i pracodawca złożył wypowiedzenie 17 lipca 2025 r. (czwartek). W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 18 lipca 2025 r. (piątek), a kończy 22 lipca 2025 r. (wtorek).

Praktyczne konsekwencje

Oto kilka przykładów, jak wliczanie okresu wypowiedzenia do stażu pracy może wpływać na sytuację pracownika:

  • Awans na wyższy próg urlopowy: Jeśli pracownik w trakcie okresu wypowiedzenia osiągnie np. 10-letni staż pracy, to w trakcie wypowiedzenia nabywa prawo do 26 dni urlopu rocznego (zamiast 20 dni).
  • Przy ustalaniu odprawy: Przy zwolnieniach grupowych czy odprawach emerytalnych, cały czas pracy – łącznie z okresem wypowiedzenia – powinien być brany pod uwagę.
  • Świadectwo pracy: W dokumencie tym podaje się pełny okres zatrudnienia – od dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania umowy, czyli łącznie z okresem wypowiedzenia.

Uwaga na wyjątki

Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia może zostać:

  • skrócony za zgodą stron (np. w drodze porozumienia) – wówczas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres nie krótszy niż ustalony okres wypowiedzenia.
  • skrócony jednostronnie przez pracodawcę w przypadku zwolnień z art. 36¹ KP – z zachowaniem prawa do odszkodowania.

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część miesiąca. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia mimo nieświadczenia już pracy.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Podsumowanie

  • Okres wypowiedzenia jest integralną częścią zatrudnienia – wlicza się do stażu pracy.
  • Ma to realne konsekwencje dla uprawnień pracowniczych i należy o tym pamiętać przy rozliczeniach końcowych oraz wystawianiu świadectwa pracy.
  • Nawet jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – dopóki formalnie trwa umowa, trwa też zatrudnienie i obowiązują uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna

Kodeks pracy nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości – zgodnie z art. 32, 34 i 36 Kodeksu Pracy – rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Do tego momentu pracownik pozostaje w stosunku pracy, więc cały ten czas jest wliczany do jego stażu.

Autor: Kinga Miszyn, Senior Manager Payroll, Aider Polska (MDDP Outsourcing)

oprac. Kinga Olszacka
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
Kadry
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
12 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.
Jak wypłacać nagrody jubileuszowe po zmianie zasad naliczania stażu pracy
12 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają szereg wątpliwości odnośnie nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Czy dłuższy staż pracownika uprawnia go do żądania przeliczenia nagrody?
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje
12 mar 2026

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że jest gotowa odpowiedzieć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na wszystkie pytania dotyczące reformy PIP. Podkreśliła, że ze względu na terminy KPO, projekt powinien zostać podpisany przez prezydenta jak najszybciej.
Umowy o dzieło rekordowo krótkie. ZUS przedstawia pełny obraz sytuacji
12 mar 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Ich liczba była najniższa od 2021 r., a w porównaniu z 2024 r. zmniejszyła się o 6,5 proc. - poinformował w środowej informacji prasowej ZUS.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
12 mar 2026

Można powiedzieć, że trwa cicha batalia o dodatkowe dni wolne dla pracowników, w tym np. o wolne we wtorek po Wielkanocy. Jeśli Sejm i ostatecznie Prezydent przychylą się do tej propozycji, już w 2026 r., a jeśli nie to w 2027 r. "kalendarz pracowniczy" dni wolnych może wyglądać zupełnie inaczej. Sprawdź, o co toczy się gra i dlaczego przedsiębiorcy są przeciwni.
Webinar: Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany
12 mar 2026

Praktyczny webinar „Klauzule poufności w umowach o pracę” poprowadzą partnerki w kancelarii GKR Legal: Renata Bugiel i Justyna Burska oraz prawniczka Martyna Kałdonek. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Każdy z uczestników może otrzymać imienny certyfikat i roczny nielimitowany dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
12 mar 2026

To jedno z częściej pojawiających się pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców – szczególnie w kontekście zakończenia współpracy i kwestii rozliczeń. Często wątpliwości dotyczą tego, czy czas trwania wypowiedzenia umowy o pracę – niezależnie od jego długości – należy uwzględniać w ogólnym stażu pracy pracownika.
Raport ZUS: Umowy o dzieło – coraz rzadsze, krótsze i zgłaszane elektronicznie
11 mar 2026

W 2025 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Dane z rejestru ZUS pokazują, że umowy te są najczęściej zawierane na bardzo krótko – często tylko na jeden dzień – a zdecydowana większość zgłoszeń trafia do ZUS drogą elektroniczną. Co jeszcze pokazują dane z raportu? Poniżej szczegółowa analiza.

Areszty i więzienia szukają funkcjonariuszy i pracowników. Co oferują kandydatom?
12 mar 2026

Praca w aresztach i więzieniach z pewnością jest ciężka i wymagająca. Jakich warunków mogą spodziewać funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy cywilni zatrudnieni w aresztach śledczych i zakładach karnych? Sprawdzamy oferty pracy w placówkach penitencjarnych.
Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]
11 mar 2026

Ile wynoszą nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i jaka jest wysokość innych świadczeń z ZUS takich świadczenie honorowe oraz ratownicze od marca 2026 r.? Oto dane z najnowszych komunikatów Prezesa ZUS w tabeli.
