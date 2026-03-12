Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?

To jedno z częściej pojawiających się pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców – szczególnie w kontekście zakończenia współpracy i kwestii rozliczeń. Często wątpliwości dotyczą tego, czy czas trwania wypowiedzenia umowy o pracę – niezależnie od jego długości – należy uwzględniać w ogólnym stażu pracy pracownika.

rozwiń >

Odpowiedź brzmi: tak – okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy.

Co oznacza staż pracy?

Staż pracy to suma wszystkich okresów zatrudnienia pracownika, które mają wpływ na jego uprawnienia pracownicze, w tym:

Prawo do urlopu wypoczynkowego,

Długość okresu wypowiedzenia,

Uprawnienia emerytalne,

Odprawy (np. emerytalna, rentowa, z tytułu zwolnień grupowych),

Dodatki stażowe (jeśli są przewidziane w przepisach wewnętrznych).

Czym jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas między złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę (przez pracownika lub pracodawcę), a jej rozwiązaniem. Pracownik w tym czasie nadal pozostaje zatrudniony, zachowuje pełnię praw i obowiązków wynikających z umowy.

To oznacza, że:

nadal przysługuje mu wynagrodzenie,

może korzystać z urlopu wypoczynkowego,

obowiązują go zasady wynikające z regulaminu pracy,

a jego umowa trwa aż do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli został zwolniony z świadczenia pracy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,

1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,

2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Miesięczne okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia i zawsze kończy się ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące, niezależnie od ich długości (28, 29, 30 czy 31 dni).

Przykład Pracownik z rocznym stażem pracy złożył wypowiedzenie 15 lipca. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 sierpnia, a kończy się ostatniego dnia sierpnia.

Tygodniowe okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się w sobotę po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych.

Przykład Pracownik był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny i złożył wypowiedzenie 15 lipca 2025 r. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 19 lipca 2025 r. (niedziela), a kończy 25 lipca 2025 r. (sobota).

Dzienne okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie.

Przykład Pracownik był zatrudniony na 2 tygodniowy okres próbny i pracodawca złożył wypowiedzenie 17 lipca 2025 r. (czwartek). W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 18 lipca 2025 r. (piątek), a kończy 22 lipca 2025 r. (wtorek).

Praktyczne konsekwencje

Oto kilka przykładów, jak wliczanie okresu wypowiedzenia do stażu pracy może wpływać na sytuację pracownika:

Awans na wyższy próg urlopowy: Jeśli pracownik w trakcie okresu wypowiedzenia osiągnie np. 10-letni staż pracy, to w trakcie wypowiedzenia nabywa prawo do 26 dni urlopu rocznego (zamiast 20 dni).

Przy ustalaniu odprawy: Przy zwolnieniach grupowych czy odprawach emerytalnych, cały czas pracy – łącznie z okresem wypowiedzenia – powinien być brany pod uwagę.

Świadectwo pracy: W dokumencie tym podaje się pełny okres zatrudnienia – od dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania umowy, czyli łącznie z okresem wypowiedzenia.

Uwaga na wyjątki

Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia może zostać:

skrócony za zgodą stron (np. w drodze porozumienia) – wówczas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres nie krótszy niż ustalony okres wypowiedzenia.

skrócony jednostronnie przez pracodawcę w przypadku zwolnień z art. 36¹ KP – z zachowaniem prawa do odszkodowania.

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część miesiąca. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia mimo nieświadczenia już pracy.

Podsumowanie

Okres wypowiedzenia jest integralną częścią zatrudnienia – wlicza się do stażu pracy.

Ma to realne konsekwencje dla uprawnień pracowniczych i należy o tym pamiętać przy rozliczeniach końcowych oraz wystawianiu świadectwa pracy.

Nawet jeśli w trakcie wypowiedzenia pracownik zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – dopóki formalnie trwa umowa, trwa też zatrudnienie i obowiązują uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna

Kodeks pracy nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości – zgodnie z art. 32, 34 i 36 Kodeksu Pracy – rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Do tego momentu pracownik pozostaje w stosunku pracy, więc cały ten czas jest wliczany do jego stażu.

Autor: Kinga Miszyn, Senior Manager Payroll, Aider Polska (MDDP Outsourcing)