REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami

Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 maja 2026, 18:41
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?

Zarobki pielęgniarek

Pielęgniarstwo jest w grupie 10 kierunków, których absolwenci otrzymali najwyższe wynagrodzenia - wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Pielęgniarka, rok po uzyskaniu dyplomu, mogła zarobić blisko 13 tys. zł, a informatycy - ok. 14 tys. zł. Dane ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dotyczą wynagrodzeń brutto absolwentów rocznika 2023 w pierwszym roku po dyplomie.

REKLAMA

REKLAMA

Ile zarabiają pielęgniarki?

Na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci informatyki (około 14 tys. zł), analizy danych, inżynierii obliczeniowej (około 13,5 tys. zł). Tuż za nimi uplasowali się absolwenci pielęgniarstwa (studia II stopnia) Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z zarobkami w wysokości 12,8 tys. zł oraz absolwenci pielęgniarstwa (studia II stopnia) na Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy z siedzibą w Legnicy - 12,3 tys. zł.

Gilbert Kolbe z Polskiej Federacji Szpitali, pielęgniarz, powiedział PAP, że w ostatnich latach zarobki pielęgniarek i pielęgniarzy wzrosły, ale ich wysokość zależy od regionu i lokalnych uwarunkowań. Podkreślił, że absolwentki uczelni w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) i Legnicy (woj. dolnośląskie) mogą liczyć na najwyższe zarobki, bo w zachodniej Polsce pielęgniarek brakuje najbardziej. - Podejrzewam też, że absolwentki studiów magisterskich musiały w trakcie studiów skończyć specjalizację i dzięki temu znalazły się w siatce płac w ochronie zdrowia w drugiej, najlepiej zarabiającej grupie - dodał.

Według dra Jerzego Gryglewicza z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, charakter zawodu pielęgniarki bardzo się zmienił po akcesji Polski do UE, która zaczęła wymagać, by pielęgniarki uzyskiwały wyższe wykształcenie. - Pielęgniarka ma dużo wyższe kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Może wypisywać recepty, rozszerzył się zakres procedur, które może wykonywać. Nie jest już zawodem opiekuńczym, bo w systemie jest nim nowy zawód - opiekun medyczny - dodał. Gryglewicz powiedział, że ze względu na braki kadrowe, dyrektorzy szpitali muszą pielęgniarkom oferować wyższe niż minimalne wynagrodzenia.

REKLAMA

Minimalna płaca pielęgniarki 2026

Minimalna płaca zasadnicza (bez dodatków np. za pracę w niedziele i święta) pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa (lub położnej) i specjalizacją to 10,5 tys. zł brutto. Pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, ale bez specjalizacji, a także pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i specjalizacją otrzymują minimum 8,3 tys. zł. Pielęgniarka i położna z wykształceniem średnim, ale bez specjalizacji, otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 7,6 tys. zł brutto. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brakuje pielęgniarek

Według raportu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), najmniej pielęgniarek na mieszkańców przypada w województwie pomorskim - 45,8 na 100 tys. mieszkańców, lubuskim - 47, wielkopolskim - 48 i zachodnio-pomorskim - 48,1. Najwięcej - 70 - w województwie świętokrzyskim. Analiza OZZPiP wskazuje, że brakuje blisko 160 tys. pielęgniarek (z pacjentami pracuje ok. 216 tys. pielęgniarek). Według prognozy zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek będzie coraz większe ze względu demografię i starzejące się społeczeństwo. Jednocześnie liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek z roku na rok jest coraz mniejsza; w 2036 r. ma ich być 202 tys.

Najwyższe zarobki po informatyce

W grupie 10 najbardziej "opłacalnych" kierunków dwa to pielęgniarstwo, a w grupie 20 - siedem. Według raportu ELA na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci informatyki (studia II stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim - ponad 14 tys. zł. Nieco niższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci tego samego kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - ponad 13,6 tys. zł oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria i Analiza Danych - 13,5 tys. zł. (PAP)

Zobacz również:
Powiązane
Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
Zmiana w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej - uznawane będą tylko te dokumenty z nowelizacji
Zmiana w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej - uznawane będą tylko te dokumenty z nowelizacji
Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?

REKLAMA

Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.
Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Wiadomość na 1 maja (Święto Pracy): bezrobocie rośnie, liczba ofert pracy załamuje się, a zatrudnienie spada – rynek pracy w Polsce w wyraźnie słabszej kondycji
01 maja 2026

Początek 2026 roku przyniósł wyraźne pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła do 6,1%, czyli o 0,7 punktu procentowego rok do roku, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 956,2 tys. osób. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lutym do 6,71 mln osób (-0,8% r/r), a liczba ofert pracy w urzędach pracy skurczyła się o 67% rok do roku, do 21,7 tys. W tym samym czasie skala zapowiadanych zwolnień grupowych wzrosła o 50%, co potwierdza narastającą presję restrukturyzacyjną w gospodarce.
Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
30 kwi 2026

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

REKLAMA

ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
29 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.
Dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie
29 kwi 2026

Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie i możesz podnieść wysokość otrzymywanej co miesiąc kwoty.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA