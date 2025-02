GUS: przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2025 r. wzrosło o 9,2% w stosunku do stycznia 2024 r. Ile wynosi?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłej osoby, która w miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna przysługuje także po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Posiadanie prawa do renty rodzinnej jest niezbędne do uzyskania renty wdowiej.