Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr?

Przemysł 4.0 oznacza automatyzację procesów, nie eliminuje jednak czynnika ludzkiego. Wciąż niezbędne będzie pozyskanie specjalistów. Konieczne stanie się także zatrudnienie osób potrafiących obsługiwać różne, często bardzo skomplikowane postępowania i systemy. Jak ten proces przygotować i wdrożyć, by podnieść kompetencje pracowników i sprawnie działać na tak dynamicznie zmieniającym się rynku? Eksperci podczas debaty Forum Pracodawcy Godnego Zaufania pt. „Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr?” podkreślali, że kluczowa jest edukacja i uświadamianie, że transformacja nie jest tylko dla gigantów gospodarki, ale przede wszystkim dla małych i średnich firm.

Czym ubezpieczenie zdrowotne różni się od chorobowego?

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe - czym różnią się od siebie? Kiedy są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne? Do jakich świadczeń z ZUS uprawnia składka chorobowa?

Aktywność na LinkedIn - warto czy nie warto?

Czy aktywność na LinkedIn może być wsparciem w rekrutacji pracowników? Warto czy nie warto korzystać z LinkedIna? Jakie są jego plusy i minusy?

Wynagrodzenie i zawód nauczyciela - zmiany 2022

Wynagrodzenie i zawód nauczyciela czekają zmiany już w 2022 r. Jaka będzie podwyżka wynagrodzeń nauczycieli? Co zmieni się w czasie pracy, awansie, ocenie pracy i urlopie nauczycieli?

Bezrobocie maleje od 7 miesięcy

Bezrobocie maleje już od 7 miesięcy. Wskazują na to dane GUS z września 2021 r.

Austria: zasada 3G w pracy od 1 listopada 2021 r.

Austria w związku z czwarta falą COVID-19 wydała rozporządzenie wprowadzające zasadę 3G we wszystkich miejscach pracy od 1 listopada 2021 r. Co to oznacza?

Polacy w pandemii wybierali umowę o pracę

Polacy w czasie pandemii zmieniali formę zatrudnienia na umowę o pracę. Jakie są plusy umowy o pracę?

3/4 etatu - ile to godzin, ile urlopu

3/4 etatu to praca w niższym wymiarze czasu pracy. Ile godzin pracy ma pracownik zatrudniony na 3/4 etatu w poszczególnych miesiącach 2021 roku? Ile urlopu mu przysługuje?

Pewność siebie kobiet i mężczyzn [BADANIE]

Pewność siebie kobiet i mężczyzn - czy jest taka sama? Czy kobiety rzeczywiście nie wierzą w siebie? Co Polacy tak naprawdę uważają o kobietach szefach? Jak posiadanie dzieci wpływa na poczucie własnej wartości? Oto wyniki badania.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi

Zatrudnienie cudzoziemca na oświadczenie. Pracodawca poszukiwał, a nawet już znalazł cudzoziemca do pracy. Często jednak chęć szybkiego przyjęcia go do firmy spowalniają formalności i czas oczekiwania na pozwolenie zatrudnienia w Polsce. Sposobem przyspieszającym ten proces jest złożenie w urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Po wpisaniu tego dokumentu do ewidencji oświadczeń może on zostać zatrudniony bez zezwolenia na pracę pod warunkiem, że będzie wykonywać ją zgodnie z oświadczeniem.

Ubezpieczenia społeczne - propozycje zmian

W związku m.in. ze starzeniem się społeczeństwa BCC przedstawia 3 zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsza dotyczy konieczności wydłużania aktywności zawodowej, druga wprowadzenia kryterium dochodowego do 13 emerytury, a trzecia promocji oszczędzania na cele emerytalne.

Sygnalista w firmie - projekt ustawy, obowiązki pracodawcy

Sygnalista w firmie będzie miał szczególną ochronę. Od kiedy przepisy o sygnalistach będą obowiązywały pracodawców zatrudniających od 50 pracowników? Jakie obowiązki nakłada na pracodawcę projekt ustawy?

MRiT wyjaśnia: nie ma prac nad zniesieniem zmian czasu

Czy w MRiT trwają prace nad zniesieniem zmian czasu? Okazuje się, że nie. Ministerstwo wyjaśnia ostatnie doniesienia medialne.

4/5 etatu - ile to godzin, ile urlopu

4/5 etatu oznacza mniejszy wymiar czasu pracy. Ile godzin pracy ma pracownik zatrudniony na 4/5 etatu w poszczególnych miesiącach roku? Ile urlopu mu przysługuje?

Kontrola L4 - zmiany od 2022 r.

Kontrola L4 - jakie zmiany wchodzą w życie od 2022 r.? ZUS otrzymuje nowe uprawnienie w zakresie kontroli zwolnienia lekarskiego.

4/5 etatu a święta wypadające w dni wolne

Czy zatrudnieni na 4/5 etatu powinni otrzymać dodatkowy dzień wolny od pracy za święta wypadające w dni wolne? PIP odpowiada.

Czternastka dla emerytów - kiedy?

Czternastka dla emerytów - kiedy będzie wypłacona w 2021 r.? Czy trzeba składać wniosek?

Pracownicy fizyczni poszukiwani [BADANIE]

Pracownicy fizyczni poszukiwani - wciąż rośnie liczba ofert pracy dla fachowców. Jak oni czują się na rynku pracy? Czy są chętni do zmiany pracy? Jak ich rekrutować? Sprawdź wyniki badania.

Ustawa o PIP - 4 najważniejsze zmiany

Ustawa o PIP będzie nowelizowana. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała projekt zmian. Oto 4 najważniejsze z nich: zmiana umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę decyzją, wykluczenie szkolenia młodocianych przy pracach w przemyśle drzewnym, kontrola PIP bez uprzedzenia, nakaz wstrzymania prac w budownictwie skierowany do inwestora.

Odzież inteligentna a poprawa bezpieczeństwa pracowników

Odzież inteligentna może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Brakuje jednak rozwiązań prawnych.

Model Core Quadrant - co to jest?

Model Core Quadrant to koncepcja Daniela Ofmana, która posługuje się następującymi pojęciami: cechy rdzenne, pułapki, wyzwania, alergie. czym jest kwadrant podwójny?

Renta szkoleniowa z ZUS - wysokość, dla kogo

Renta szkoleniowa z ZUS - kiedy przysługuje? Kto może z niej skorzystać? Jaka jest wysokość renty szkoleniowej?

Pracownik sam ustala jak oszczędza w PPK

Czy pracownik ustala jak oszczędza w PPK? Uczestnik PPK ma wpływ na wysokość swoich wpłat do PPK. Może również decydować o tym, w które fundusze zdefiniowanej daty, w ramach danego podmiotu zarządzającego, inwestowane są jego oszczędności.

Kadry i płace w chmurze – czy warto?

Kadry i płace w chmurze to nowoczesne rozwiązanie korzystne dla każdej firmy. Co daje przeniesienie kadr i płac do chmury? Przede wszystkim niższe koszty i gwarancję bezpieczeństwa danych.

Handel w niedziele - zmiany 2022

Handel w niedziele - Prezydent podpisał zmiany w wyłączeniach pozwalających na handel w niedziele. Co zmienia się od 1 lutego 2022 r.?