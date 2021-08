Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład

Polski Ład znacząco wpłynie na wysokość wynagrodzeń Polaków. Wpływ na zarobki będzie miała podniesiona do 30000 zł rocznie kwota wolna od podatku, podniesienie progu podatkowego do 120 000 zł (przekroczenie = 32% podatku), zlikwidowanie prawa do odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. Zgodnie z Polskim Ładem wszystkie umowy zlecenia mają być opodatkowane. Nie będą obowiązywały więc dotychczasowe zasady stosowane przy zbiegu kilku umów. Oznacza to wyższe koszty zlecenia związane z koniecznością opłacenia wyższych składek ZUS. Wszystko to wpłynie na niższe wynagrodzenie netto zleceniobiorcy.

Kalkulator wynagrodzeń - zlecenie 2022

Polski Ład ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Przygotowany przez portal Infor.pl kalkulator umów zleceń pozwala więc obliczyć kwotę netto przysługującą zleceniobiorcy już po wprowadzeniu nowych reguł. Uwzględnia bowiem zapowiedzi rządowe, które zostały ogłoszone dnia 25 lipca 2021 r.

Polecamy: Kalkulator umów zlecenia - Polski Ład

Kalkulator wynagrodzeń dla zleceń po wprowadzeniu Polskiego Ładu pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu. W kalkulatorze należy podać kwotę brutto umówionego wynagrodzenia. Następnie wybrać jedną z opcji kosztów uzyskania przychodu - 20% lub 50%. Na końcu w razie konieczności należy zaznaczyć wymienione w punktach informacje dodatkowe:

nie odliczaj składki ZUS (umowa bez ZUS)

uwzględnij dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

nie uwzględniaj składki na ubezpieczenie zdrowotne

zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy

uwzględnij ulgę na PIT dla osoby do 26 roku życia*

UWAGA! Kalkulator w trakcie aktualizacji.

