Budżetówka: Pracownicy mogą stracić prawo do trzynastki!

Pracownikom sfery budżetowej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednak obowiązujące przepisy nie gwarantują, że świadczenie to zawsze zostanie im wypłacone.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie zwane trzynastką, przysługuje pracownikom sfery budżetowej.

Trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu tego roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Wypłata następuje do końca marca w roku kalendarzowym następującym po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Brak prawa do trzynastki

Przepisy określają sytuacje, w których pracownik straci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Chodzi tu o:

nieusprawiedliwioną nieobecność trwającą dłużej niż 2 dni,

stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwości,

wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Sytuacją, która powoduje pozbawienie pracownika prawa do wynagrodzenia rocznego, jest nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż 2 dni. Wynika z tego, że 2 dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie spowodują utraty prawa do trzynastki. Dopiero trzeci dzień takiej nieobecności będzie skutkował brakiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ważne Pracownik nie otrzyma trzynastki jeżeli będzie miał co najmniej 3 dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przepisy nie wyjaśniają, czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika trwająca dłużej niż 2 dni powinna mieć charakter ciągły, czy może być przerywana. Należy założyć, że trzeci dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, bez względu na to, czy przypadnie bezpośrednio po 2 dniach nieobecności nieusprawiedliwionej czy w terminie późniejszym, spowoduje utratę prawa do trzynastki.

Stan nietrzeźwości w pracy

Pracownik straci prawo do trzynastki w razie stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości. Nie otrzyma on dodatkowego wynagrodzenia rocznego także wtedy, gdy przebywał w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości.

W wyniku kontroli trzeźwości pracownika możliwe jest stwierdzenie obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

Do utraty prawa do trzynastki prowadzi jedynie stwierdzenie stanu nietrzeźwości u pracownika. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Wykazanie, że pracownik jest po użyciu alkoholu nie spowoduje utraty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przykład W wyniku kontroli trzeźwości pracownika stwierdzono u niego 0,2 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza. W związku z tą sytuacją pracodawca nie wypłacił pracownikowi nagrody rocznej. Postępowanie pracodawcy nie było prawidłowe. Pracownik znajdował się bowiem w stanie po użyciu alkoholu, a nie w stanie nietrzeźwości. Pracodawca mógłby pozbawić pracownika trzynastki, gdyby badanie trzeźwości wykazało ponad 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu.

Dyscyplinarne wydalenie z pracy lub ze służby

Utrata prawa do wynagrodzenia rocznego może wynikać z wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby.

Karę dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie za naruszenie obowiązków pracownika ponoszą urzędnicy państwowi mianowani. Także urzędnicy służby cywilnej ponoszą karę dyscyplinarną wydalenia ze służby cywilnej, a pracownicy służby cywilnej – wydalenia z pracy w urzędzie.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie otrzyma pracownik, z którym umowa o pracę z jego winy została rozwiązana bez wypowiedzenia. Chodzi tu o dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w razie:

ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika nie powoduje utraty przez niego prawa do trzynastki.

Ważne Pracownik straci prawo do trzynastki w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

