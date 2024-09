1000 zł dla pracowników pomocy społecznej od 1 lipca 2024 r. Problem dotyczący prawidłowego naliczania dodatku motywacyjnego

Luka w przepisach: PFRON o zaświadczeniach osób niepełnosprawnych. Uniknij kłopotów z dofinansowaniami do 4140 zł [Przedłużenie ważności orzeczeń]

Luka w przepisach polega na tym, że osoba niepełnosprawna (pracownik) nie ma prawnego obowiązku okazania zaświadczenia pracodawcy. Ten w efekcie może mieć kłopoty z dofinansowaniem od PFRON. Tu nie chodzi o złośliwość pracownika, jakiś konflikt. Tylko brak wiedzy niepełnosprawnego pracownika, że to zaświadczenie jest ważne dla pracodawców. Kwota dofinansowania, która tu wchodzi w grę to do 4140 zł miesięcznie (od 1 lipca 2024 r., o ile zmiany uchwali Sejm).