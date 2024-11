Za 2 lata dyrektywa o pracy platformowej zostanie wdrożona. Kurierzy chcą elastyczności

Dyrektywa o pracy platformowej ma ujednolicić zasady współpracy za pośrednictwem platform typu Wolt, Uber czy Glovo. Co się zmieni? Kurierzy chcą zachowania elastyczności pracy. To dla nich ważniejsze nawet od wyższych zarobków. Za 2 lata przepisy dyrektywy mają zostać wdrożone.

Dyrektywa o pracy platformowej ma ujednolicić zasady współpracy

Przyjęcie przez Unię Europejską dyrektywy o pracy na platformach otworzyło nową dyskusję na temat przyszłości tego rynku. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie zasad współpracy za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak Wolt, Uber czy Glovo. Jednocześnie badanie Copenhagen Economics pokazuje, że 68% kurierów w Polsce preferuje model niezależnych kontrahentów.

REKLAMA

Autopromocja

Dyrektywa o pracy platformowej (Platform Work Directive, PWD), przyjęta przez Unię Europejską 14 października, obejmie około 30 milionów osób współpracujących z platformami cyfrowymi w Europie, w tym m.in. kurierów i kierowców. Jej celem jest zwiększenie ochrony socjalnej oraz zapewnienie przejrzystości warunków pracy, z naciskiem na rozróżnienie przypadków, gdy osoby te powinny być traktowane jako pracownicy, a kiedy mogą pozostać samozatrudnionymi. Państwa członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie PWD do swoich systemów ustawodawczych.

Elastyczność pracy ważniejsza od zarobków

Dla wielu osób pracujących za pośrednictwem platform elastyczność i możliwość samodzielnego zarządzania czasem pracy są dużym atutem tego modelu. Przykładowo aż 70% kurierów nie chce rezygnować z elastycznych godzin na rzecz sztywnych harmonogramów, nawet gdyby wiązało się to z wyższym wynagrodzeniem. Model samozatrudnienia daje im kontrolę nad organizacją pracy, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia.

Z badań wynika także, że elastyczny model współpracy pozytywnie wpływa na zarobki. Według Copenhagen Economics, w Polsce aż 63% kurierów deklaruje, że praca za pośrednictwem platform zmniejsza poziom stresu związany z ich sytuacją finansową. Równocześnie część z nich wyraża potrzebę, aby ich głos był słyszany przez decydentów zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Badania wskazują również, że 40% kurierów ma poczucie, że ich opinie są ignorowane w debacie europejskiej, choć 34% ma nadzieję, że lokalni politycy lepiej rozumieją ich potrzeby.

2 lata na wdrożenie dyrektywy o pracy platformowej

W najbliższych 2 latach Polska będzie musiała wdrożyć przepisy PWD do prawa krajowego. Proces ten obejmie konsultacje z przedstawicielami branży oraz wdrażanie regulacji, które zapewnią równowagę między ochroną socjalną a elastycznością dla kurierów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Wolt