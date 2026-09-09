Po zmianie przepisów pracodawca może dostać nawet 30 000 zł kary za błędy w tych zapisach regulaminu pracy. Chodzi o planowanie czasu pracy
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Mówi się, że zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy to jego najważniejszy rozdział. Dlaczego? Bo nie przestrzegając obowiązujących w tym zakresie zasad pracodawca może łatwo narazić się na wysoką karę finansową.
- Kary m.in. za błędy w tych zapisach regulaminu
- Trzeba określić system czasu pracy
- Rozkład czasu pracy to nie to samo, co system czasu pracy
Czas pracy to jeden z podstawowych elementów, które muszą zostać uregulowane w regulaminie pracy. Dlaczego mówi się, że to najważniejszy rozdział tego regulaminu? Bo błędy w tym zakresie często pociągają za sobą konieczność odmiennego rozliczenia czasu pracy, niż wynikałoby to z ogólnych zasad Kodeksu pracy i z zamiaru pracodawcy, a to z kolei pociąga za sobą dodatkowe koszty płacowe. Naruszenia przepisów o czasie pracy są też wykroczeniami przeciwko prawom pracownika zagrożonymi karą grzywny. Od 8 lipca 2026 r. przedział kar grzywny możliwych do zastosowania w tej sytuacji to od 2000 zł do 60 000 zł (wcześniej od 1000 zł do 30 000 zł).
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Kary m.in. za błędy w tych zapisach regulaminu
Wprowadzając do regulaminu pracy zapisy dotyczące czasu pracy należy zwrócić szczególną uwagę na to by odróżnić pojęcia system i rozkład czasu pracy i nie stosować ich zamiennie System czasu pracy jest to sposób organizacji czasu pracy określający reguły co do długości dniówki roboczej, liczby i rodzaju dni roboczych oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. Rozkład czasu pracy to ogólne zasady organizacji czasu pracy, które są doprecyzowywane w harmonogramach czasu pracy tworzonych na poszczególne miesiące kalendarzowe lub dłuższe okresy. System jest więc pojęciem nadrzędnym w stosunku do rozkładu.
Pierwszym krokiem pracodawcy ustalającego zasady czasy pracy powinien być wybór systemu czasu pracy, którego konsekwencją będzie rozkład czasu pracy i maksymalna długość okresu rozliczeniowego. W Kodeksie pracy przewidziano następujące systemy czasu pracy:
- podstawowy czas pracy (art. 129 kp);
- równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 12 godzin (art. 135 kp);
- równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 16 godzin (art. 136 kp);
- równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 24 godzin (art. 137 kp);
- system pracy w ruchu ciągłym (art. 138 kp);
- system przerywany (art. 139 kp);
- system zadaniowego czasu pracy (art. 140 kp);
- system skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp);
- system pracy weekendowej (art. 144 kp);
- skrócony czas pracy (art. 145 kp).
Należy pamiętać, że systemu weekendowego (art. 144 kp) oraz systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp) nie można wprowadzić w regulaminie pracy. Są one wprowadzane na indywidualny wniosek pracownika w postanowieniach umowy.
Trzeba określić system czasu pracy
Poza przypadkami wynikającymi wprost z przepisów szczególnych nie wolno łączyć systemów czasu pracy (art. 139 § 2 kp). Możliwość łączenia systemów dotyczy w praktyce kierowców oraz pracowników instytucji kultury i w obydwu przypadkach dotyczy systemu równoważnego i przerywanego.
Pracodawca nie musi się ograniczać do wyboru jednego systemu czasu pracy. Jednak jeśli ma ich być stosowanych więcej, z regulaminu musi wynikać, który z nich jest przyporządkowany, do której grupy pracowników. Należy wprowadzić takie zapisy, które pozwolą przyporządkować każdego pracownika do jednego, odpowiedniego systemu czasu pracy. System musi więc być połączony – w zależności od struktury jednostki - z działami, stanowiskami, lokalizacjami itp.
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WAŻNE!
W przypadku nieprawidłowego uregulowania tej tematyki, PIP przyjmie, że pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Niezależnie od regulacji wynikających z regulaminu pracy, system czasu pracy może zostać określony w treści umowy o pracę konkretnego pracownika i taka regulacja będzie miała pierwszeństwo w stosowaniu przed regulaminem pracy. Umowa może przewidywać zastosowanie systemu, którego w regulaminie w ogóle nie przewidziano (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II PK 93/06)
Rozkład czasu pracy to nie to samo, co system czasu pracy
Rozkład czasu pracy wskazuje w jakie dni i w jakich godzinach pracownik będzie świadczył pracę.
Można wyróżnić:
- sztywny rozkład czasu pracy (stałe dni i godziny pracy);
- ruchomy rozkład czasu pracy (art. 1401);
- zmianowy rozkład czasu pracy, w ramach którego wyróżnimy różne formy pracy zmianowej:
- praca 2-zmianowa,
- praca 3-zmianowa,
- 4-brygadowa organizacja czasu pracy,
- 5-brygadowa organizacja czasu pracy.
U pracodawcy mogą być stosowane różne rozkłady czasu pracy w ramach tego samego lub różnych systemów czasu pracy. Z regulaminu musi wówczas jasno wynikać, jaki rozkład obowiązuje danego pracownika.
WAŻNE!
Ruchomy rozkład czasu musi zostać wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu zbiorowym wynegocjowanym ze związkami zawodowymi lub w przypadku pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, ustalony z przedstawicielami pracowników (art. 150 § 3 kp). Jest to zastrzeżenie ważne dla pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe. U nich bowiem regulamin pracy nie jest uzgadniany z przedstawicielami załogi i konieczne jest zawarcie odrębnego porozumienia dotyczącego ruchomego czasu pracy.
art. 135–150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
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