Po zmianie przepisów pracodawca może dostać nawet 30 000 zł kary za błędy w tych zapisach regulaminu pracy. Chodzi o planowanie czasu pracy

Mówi się, że zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy to jego najważniejszy rozdział. Dlaczego? Bo nie przestrzegając obowiązujących w tym zakresie zasad pracodawca może łatwo narazić się na wysoką karę finansową.

Czas pracy to jeden z podstawowych elementów, które muszą zostać uregulowane w regulaminie pracy. Dlaczego mówi się, że to najważniejszy rozdział tego regulaminu? Bo błędy w tym zakresie często pociągają za sobą konieczność odmiennego rozliczenia czasu pracy, niż wynikałoby to z ogólnych zasad Kodeksu pracy i z zamiaru pracodawcy, a to z kolei pociąga za sobą dodatkowe koszty płacowe. Naruszenia przepisów o czasie pracy są też wykroczeniami przeciwko prawom pracownika zagrożonymi karą grzywny. Od 8 lipca 2026 r. przedział kar grzywny możliwych do zastosowania w tej sytuacji to od 2000 zł do 60 000 zł (wcześniej od 1000 zł do 30 000 zł).

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Kary m.in. za błędy w tych zapisach regulaminu

Wprowadzając do regulaminu pracy zapisy dotyczące czasu pracy należy zwrócić szczególną uwagę na to by odróżnić pojęcia system i rozkład czasu pracy i nie stosować ich zamiennie System czasu pracy jest to sposób organizacji czasu pracy określający reguły co do długości dniówki roboczej, liczby i rodzaju dni roboczych oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. Rozkład czasu pracy to ogólne zasady organizacji czasu pracy, które są doprecyzowywane w harmonogramach czasu pracy tworzonych na poszczególne miesiące kalendarzowe lub dłuższe okresy. System jest więc pojęciem nadrzędnym w stosunku do rozkładu.

Pierwszym krokiem pracodawcy ustalającego zasady czasy pracy powinien być wybór systemu czasu pracy, którego konsekwencją będzie rozkład czasu pracy i maksymalna długość okresu rozliczeniowego. W Kodeksie pracy przewidziano następujące systemy czasu pracy:

podstawowy czas pracy (art. 129 kp);

równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 12 godzin (art. 135 kp);

równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 16 godzin (art. 136 kp);

równoważny czas pracy z wydłużeniem dniówki roboczej do 24 godzin (art. 137 kp);

system pracy w ruchu ciągłym (art. 138 kp);

system przerywany (art. 139 kp);

system zadaniowego czasu pracy (art. 140 kp);

system skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp);

system pracy weekendowej (art. 144 kp);

skrócony czas pracy (art. 145 kp).

Należy pamiętać, że systemu weekendowego (art. 144 kp) oraz systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp) nie można wprowadzić w regulaminie pracy. Są one wprowadzane na indywidualny wniosek pracownika w postanowieniach umowy.

Trzeba określić system czasu pracy

Poza przypadkami wynikającymi wprost z przepisów szczególnych nie wolno łączyć systemów czasu pracy (art. 139 § 2 kp). Możliwość łączenia systemów dotyczy w praktyce kierowców oraz pracowników instytucji kultury i w obydwu przypadkach dotyczy systemu równoważnego i przerywanego.

Pracodawca nie musi się ograniczać do wyboru jednego systemu czasu pracy. Jednak jeśli ma ich być stosowanych więcej, z regulaminu musi wynikać, który z nich jest przyporządkowany, do której grupy pracowników. Należy wprowadzić takie zapisy, które pozwolą przyporządkować każdego pracownika do jednego, odpowiedniego systemu czasu pracy. System musi więc być połączony – w zależności od struktury jednostki - z działami, stanowiskami, lokalizacjami itp.

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WAŻNE! W przypadku nieprawidłowego uregulowania tej tematyki, PIP przyjmie, że pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Niezależnie od regulacji wynikających z regulaminu pracy, system czasu pracy może zostać określony w treści umowy o pracę konkretnego pracownika i taka regulacja będzie miała pierwszeństwo w stosowaniu przed regulaminem pracy. Umowa może przewidywać zastosowanie systemu, którego w regulaminie w ogóle nie przewidziano (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II PK 93/06)

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Rozkład czasu pracy to nie to samo, co system czasu pracy

Rozkład czasu pracy wskazuje w jakie dni i w jakich godzinach pracownik będzie świadczył pracę.

Można wyróżnić:

sztywny rozkład czasu pracy (stałe dni i godziny pracy);

ruchomy rozkład czasu pracy (art. 1401);

zmianowy rozkład czasu pracy, w ramach którego wyróżnimy różne formy pracy zmianowej:

praca 2-zmianowa, praca 3-zmianowa, 4-brygadowa organizacja czasu pracy, 5-brygadowa organizacja czasu pracy.



U pracodawcy mogą być stosowane różne rozkłady czasu pracy w ramach tego samego lub różnych systemów czasu pracy. Z regulaminu musi wówczas jasno wynikać, jaki rozkład obowiązuje danego pracownika.

WAŻNE! Ruchomy rozkład czasu musi zostać wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu zbiorowym wynegocjowanym ze związkami zawodowymi lub w przypadku pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, ustalony z przedstawicielami pracowników (art. 150 § 3 kp). Jest to zastrzeżenie ważne dla pracodawców, u których nie działają organizacje związkowe. U nich bowiem regulamin pracy nie jest uzgadniany z przedstawicielami załogi i konieczne jest zawarcie odrębnego porozumienia dotyczącego ruchomego czasu pracy.