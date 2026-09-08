Szybka wypłata emerytury. Na konto dociera tego samego dnia. Seniorzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych

Sposób na szybką wypłatę emerytury to przelew na konto. Pieniądze docierają tego samego dnia. Nie trzeba czekać na listonosza. Okazuje się, że seniorzy coraz chętniej zakładają rachunki i korzystają z kart płatniczych.

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Szybsza wypłata emerytury

Pieniądze trafiają prosto na konto, są dostępne w dniu wypłaty i nie trzeba przechowywać ich w domu. Coraz więcej klientów ZUS rezygnuje z gotówki. Na Dolnym Śląsku już 82 proc. emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych trafia na rachunki bankowe. Jeszcze niedawno obraz emeryta czekającego w domu na listonosza był czymś zupełnie naturalnym. Dziś coraz częściej zastępuje go senior z kartą w portfelu i emeryturą, która trafia prosto na konto.

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81,5% wszystkich wypłat ZUS trafia na konta

Zmieniają się także przyzwyczajenia. Coraz więcej osób starszych korzysta z kart płatniczych, bankowości internetowej, a także ze smartfonów do załatwiania codziennych spraw finansowych. Konto w banku przestaje być więc rozwiązaniem wyłącznie dla młodych. Ten trend widać również w danych ZUS. W czerwcu tego roku w całym kraju na rachunki bankowe trafiało 81,5 proc. wypłat realizowanych przez Zakład. Na Dolnym Śląsku odsetek ten był jeszcze wyższy – wyniósł 82 proc.

Nie trzeba czekać na listonosza

– Pieniądze przekazywane na rachunek bankowy to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Wypłata z ZUS trafia bezpośrednio na konto, nie trzeba czekać na wizytę listonosza czy stać w kolejce poczcie po odbiór gotówki. Nie trzeba również przechowywać otrzymanych pieniędzy w domu – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Emerytura w dniu wypłaty ZUS

Przelew oznacza wygodę, ale także pewność i terminowość. W dniu wypłaty pieniądze trafiają bezpośrednio na wskazany rachunek. Z pieniędzy można korzystać wtedy, kiedy są potrzebne. Kartą można zapłacić za codzienne zakupy, przez Internet uregulować rachunki czy zrobić przelew do bliskich.

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Rzeczniczka podaje, że co miesiąc ZUS wypłaca pieniądze ponad 668 tys. mieszkańcom Dolnego Śląska. Aż ponad 562 tys. osób otrzymuje je na rachunki bankowe. Około 105 tys. klientów nadal korzysta z przekazów pocztowych. Najwięcej przelewów bankowych jest na terenie Wrocławskiego Oddziału ZUS. Spośród około 227 tys. wypłat tylko 40 tys. realizowanych jest w formie przekazu pocztowego. Na terenie Wałbrzyskiego Oddziału ZUS, przy około 195 tys. wypłat, przekazy pocztowe stanowią 42 tys. Z kolei na terenie Legnickiego Oddziału ZUS spośród około 162 tys. wypłat tylko 23 tys. trafia do klientów w formie przekazu pocztowego.

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Seniorzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych

Co ciekawe, badania pokazują, że aktywni cyfrowo seniorzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych, a bankowość internetowa jest dla wielu z nich jednym z ważniejszych powodów korzystania z Internetu. Coraz częściej do zarządzania pieniędzmi wykorzystują także smartfony i tablety. – Dla wielu osób bankowe konto oznacza po prostu większą swobodę. Pieniądze są bezpiecznie na rachunku i można korzystać z nich w dogodnym dla siebie momencie – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Pieniądze w domu u emeryta przyciągają złodziei

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych argumentów za przelewem na konto. Gotówka przechowywana w mieszkaniu może stać się łatwym celem złodziei i oszustów. Seniorzy są niestety często ofiarami przestępców podszywających się pod członków rodziny, policjantów, pracowników różnych instytucji czy fałszywych fachowców. Informacja, że ktoś trzyma w domu większą ilość gotówki, może być dla nich szczególnie „przyciągająca”. – Przechowywanie pieniędzy na rachunku bankowym oznacza, że nie trzeba mieć w domu gotówki, która może stać się celem złodziei czy oszustów. To dodatkowe bezpieczeństwo i wygoda – mówi Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że trzeba jednak pamiętać, że korzystając z bankowości elektronicznej, trzeba zachować ostrożność. Nie należy przekazywać nikomu haseł, kodów PIN ani danych do logowania.

Czy konto w banku kosztuje?

Dla osób, które obawiają się dodatkowych opłat, dobra wiadomość jest taka, że wiele banków oferuje seniorom bezpłatne rachunki lub konta, których prowadzenie wiąże się z niewielkimi kosztami. Warto porównać dostępne propozycje i wybrać rozwiązanie odpowiadające własnym potrzebom.

Jak zmienić sposób wypłaty emerytury z ZUS?

Aby emerytura, renta lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne trafiały bezpośrednio na konto, należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można zrobić to: osobiście w placówce ZUS, wysłać wniosek pocztą lub złożyć go elektronicznie za pośrednictwem platformy eZUS. W razie wątpliwości pracownicy ZUS udzielą informacji i pomogą w wypełnieniu wniosku. Coraz więcej seniorów przekonuje się, że konto bankowe to nie tylko nowoczesne rozwiązanie, ale przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Bez czekania na listonosza, bez przechowywania gotówki w domu i z pewnością, że pieniądze w dniu wypłaty trafią bezpośrednio na rachunek.