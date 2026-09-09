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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Renta wdowia w 2026 i 2027 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS. Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?

Renta wdowia w 2026 i 2027 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS. Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?

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09 września 2026, 13:39
ZUS
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Renta wdowia w 2026 i 2027 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS. Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?
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Renta wdowia - w 2026 roku korzysta z niej już ponad milion Polaków. W 2027 r. będzie należało się jeszcze więcej pieniędzy. Oto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS, np. "jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?".

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Renta wdowia w 2026 r. i 2027 r.

Renta wdowia od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Od uruchomienia wypłat skorzystało z niej już ponad milion Polek i Polaków. Dziś do własnej emerytury lub renty można dołożyć 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od 1 stycznia 2027 roku będzie to już 25 proc. Dla wielu seniorów oznacza to kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. Na Dolnym Śląsku każdego miesiąca wypłacanych jest 76,9 tys. rent wdowich. W całym kraju – 993,4 tys. Średnia dodatkowa kwota wypłacana obecnie w ramach 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosi 379,10 zł miesięcznie.

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Ile wynosi renta wdowia?

- Po śmierci męża lub żony sytuacja finansowa rodziny często zmienia się z dnia na dzień. Zostają te same rachunki, opłaty i koszty utrzymania, ale do dyspozycji jest tylko jedna emerytura albo renta. Renta wdowia pozwala połączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Przepisy dotyczące renty wdowiej weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, a pierwsze wypłaty ruszyły 1 lipca 2025 roku. Od tego dnia wdowa lub wdowiec może otrzymywać jedno świadczenie w całości i część drugiego. Rzeczniczka dodaje, że renta wdowia szybko stała się bardzo popularna. W ciągu pierwszego roku wypłat dodatkowe pieniądze otrzymało ponad milion osób.

W pierwszym miesiącu, czyli w lipcu 2025 roku, ZUS wypłacił rentę wdowią 755,2 tys. osób. Łączna dodatkowa kwota przekazana wówczas seniorom wyniosła 264,4 mln zł. Średnia dodatkowa wypłata wyniosła wtedy 353,94 zł miesięcznie. Obecnie średnia dodatkowa kwota wypłacana obecnie w ramach 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosi 379,10 zł miesięcznie.

W czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej dostawało 993,4 tys. osób. Od początku działania programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało już ok. 1,1 mln osób. Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej od stycznia do czerwca 2026 r. wyniosła ponad 22,8 mld zł. Z tego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15% drugiego świadczenia. - Te dane pokazują, jak duże jest zainteresowanie rentą wdowią, która dla części seniorów oznacza możliwość łatwiejszego opłacenia rachunków, zakupów czy leków – mówi Kowalska-Matis.

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Kiedy wdowa lub wdowiec otrzyma rentę wdowią?

Nie każda osoba, która straciła małżonka, automatycznie otrzyma dodatkowe pieniądze. Trzeba spełnić kilka warunków. Renta wdowia przysługuje osobie, która ma co najmniej 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna, do dnia śmierci małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyła nie wcześniej niż w wieku 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna i nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim. - Jeżeli osoba, która dostaje od nas rentę wdowią zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli połączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną – przestrzega Kowalska-Matis.

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Zasada renty wdowiej

Osoba uprawniona może zdecydować, które pieniądze chce otrzymywać w całości, a które częściowo. Obecnie są dwie możliwości: 100 proc. własnej emerytury lub renty + 15 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnej emerytury lub renty. - Najprościej mówiąc: jedna renta jest wypłacana w całości, a do niej dokładana jest część drugiej. Warto więc sprawdzić oba warianty i wybrać korzystniejszy – precyzuje Iwona Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że nie ma jednej, stałej kwoty renty wdowiej. Wszystko zależy od tego, jak wysoką emeryturę lub rentę ma dana osoba oraz ile wynosi renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Przykład

Pani Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 4000 zł brutto. Po śmierci męża ma również prawo do renty rodzinnej w wysokości 3000 zł brutto. Korzystniejszy jest dla niej wariant: 100 proc. własnej emerytury – 4000 zł, 15 proc. renty rodzinnej – 450 zł, przy wyborze którego dostanie 4450 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2027 roku będzie mogła dostać więcej: 4000 zł własnej emerytury, 25 proc. renty rodzinnej – 750 zł. Razem będzie to 4750 zł brutto, o 300 zł więcej niż obecnie.

Renta wdowia od stycznia 2027 r.

Od 2027 roku renta wdowia będzie wyższa. To jedna z najważniejszych informacji dla osób, które dostają rentę wdowią. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiej, niższej części wzrośnie z 15 do 25 proc. Oznacza to, że do 100 proc. własnej emerytury lub renty będzie można dostać 25 proc. renty rodzinnej. Albo odwrotnie – do pełnej renty rodzinnej będzie można dołożyć 25 proc. własnej emerytury lub renty. Przy rentach rodzinnych wynoszących 2000–3000 zł może to oznaczać 100–300 zł więcej miesięcznie niż obecnie. Przy wyższych kwotach różnica będzie odpowiednio większa.

Limit renty wdowiej w 2026 r.

- Renta wdowia nie może być wypłacana bez ograniczeń. Łączna kwota pieniędzy wypłacanych w ramach zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury – przestrzega Iwona Kowalska-Matis. Według rzeczniczki, po waloryzacji od marca 2026 roku limit wynosi 5935,47 zł brutto miesięcznie. Jeżeli suma przekracza ten poziom, wypłata jest odpowiednio pomniejszana.

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Renta wdowia - pytania i odpowiedzi

Czy renta wdowia przyznawana jest automatycznie?

Nie. Osoba, która chce korzystać z połączenia dwóch wypłat, musi złożyć wniosek ERWD – o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Formularz jest dostępny w placówkach ZUS oraz elektronicznie. Jeżeli ktoś ma już ustalone prawo zarówno do własnej emerytury lub renty, jak i renty rodzinnej, zazwyczaj nie musi dołączać do wniosku dodatkowych dokumentów. ZUS ma bowiem informacje potrzebne do rozpatrzenia sprawy. Jeśli potrzebne będą dodatkowe dokumenty, ZUS poprosi o ich dostarczenie.

Czy muszę sam zdecydować, które pieniądze będę dostawać w całości?

Tak. We wniosku można wskazać wariant, który jest korzystniejszy. Można otrzymywać 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnej emerytury.

Czy renta wdowia przysługuje każdej wdowie i każdemu wdowcowi?

Nie. Trzeba spełnić wszystkie wymagane warunki, m.in. dotyczące wieku, wspólności małżeńskiej, momentu nabycia prawa do renty rodzinnej oraz pozostawania w stanie wolnym.

Czy jeśli ktoś ponownie wyjdzie za mąż albo ożeni się, nadal będzie dostawał rentę wdowią?

Nie. Prawo do wypłaty w ramach renty wdowiej ustaje w związku z zawarciem kolejnego małżeństwa.

Czy można sprawdzić wcześniej, ile pieniędzy można dostać?

Tak. ZUS udostępnia specjalny kalkulator renty wdowiej, który pozwala oszacować wysokość wypłaty w obu wariantach. Wynik ma charakter orientacyjny.

Najważniejsze daty

  • 1 stycznia 2025 r. – zaczęły obowiązywać przepisy o rencie wdowiej.
  • 1 stycznia 2025 r. – można było rozpocząć składanie wniosków ERWD.
  • 1 lipca 2025 r. – ruszyły pierwsze wypłaty.
  • 2025–2026 – druga część wypłaty wynosi 15 proc.
  • 1 stycznia 2027 r. – druga część wzrośnie do 25 proc.

Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?

Osoby zainteresowane rentą wdowią mogą skorzystać z narzędzi dostępnych na stronie internetowej ZUS. Ankieta pomaga sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wieku, sytuacji rodzinnej oraz pobieranych świadczeń. Na stronie ZUS dostępny jest także kalkulator renty wdowiej. Pozwala oszacować wysokość przyszłej wypłaty i wskazuje najkorzystniejszy wariant połączenia świadczeń. To najprostszy sposób, by jeszcze przed złożeniem wniosku sprawdzić swoje uprawnienia i wysokość przyszłej wypłaty.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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