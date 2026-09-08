W Polsce pracownicy biorą 27,5 mln zwolnień lekarskich rocznie, co daje 290,5 mln dni absencji. Jak pracodawcy mogą wspierać pracowników? 8 września - Światowy Dzień Wellbeingu

8 września to Światowy Dzień Wellbeingu. To dobra okazja do zastanowienia się, jak pracodawcy mogę realnie wspierać pracowników. Dane wskazują na to, że w Polsce pracownicy biorą 27,5 mln zwolnień lekarskich rocznie, co daje 290,5 mln dni absencji.

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8 września - Światowy Dzień Wellbeingu

Wellbeing pracowników coraz trudniej sprowadzać do wizerunkowego gestu. Za dobrostanem pracowników stoją bowiem bardzo konkretne kwestie: zdrowie, energia, stres, zdolność do pracy i absencja. Dla firmy oznacza to już nie tylko pytanie o to, czy wspierać ludzi, ale jak robić to mądrze - tak, żeby pracownik rzeczywiście odczuwał wartość tego wsparcia, a organizacja mogła dostrzec biznesowy potencjał. 8 września obchodzony jest Światowy Dzień Wellbeingu.¹ To dobra okazja, by zapytać nie o to, czy wellbeing jest dziś potrzebny, ale jak powinien wyglądać, żeby rzeczywiście wspierał pracowników i jednocześnie miał sens z perspektywy organizacji.

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Zacznijmy od zdrowia pracowników

W ogólnopolskim badaniu, opublikowanym na łamach Frontiers, przeprowadzonym wśród 1030 pełnoetatowych pracowników aż 86,5 proc. respondentów zadeklarowało, że pracodawcy powinni prowadzić działania wspierające zdrowie. Jednocześnie 71,1 proc. badanych uważa, że pracodawcy powinni aktywnie wspierać zdrowie psychiczne pracowników.² Trudno uznać te oczekiwania za oderwane od realiów rynku pracy. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano 27,5 mln zwolnień lekarskich, które przełożyły się na 290,5 mln dni absencji. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania odpowiadały za 34,1 mln dni nieobecności - o 12,4 proc. więcej niż rok wcześniej.³

- Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników nie są dla firmy wyłącznie kwestią wizerunku. Absencja pracowników to realne koszty. Stąd firmy coraz częściej przyglądają się temu wymiarowi dobrostanu zespołów. W Polsce, jak i na świecie, jest to obecnie jeden z najsilniej opiekowanych obszarów wellbeingu pracowników. Pracodawca oczywiście nie przejmuje odpowiedzialności za prywatne decyzje zdrowotne człowieka, ale może stworzyć warunki, w których łatwiej zadbać o siebie wcześniej - zanim problem zacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie i pracę. Wtedy dobrze zaprojektowane wsparcie zaczyna przynosić wartość obu stronom - mówi Kinga Kołodziej, Dyrektor Działu Relacji z Klientami Benefit Systems.

Jak pracodawca może wspierać pracowników?

- Potrzeby pracowników różnią się między sobą i zmieniają w czasie. Dla jednej osoby najważniejszy będzie ruch. Dla innej rozmowa ze specjalistą, poprawa snu czy sposobu odżywiania. Ktoś inny może w danym momencie najbardziej potrzebować odpoczynku. Dobrze obrazują to badania Multi.Life - 43 proc. badanych chciałoby nauczyć się lepszego dbania o zdrowie fizyczne, a 36 proc. chciałoby zdobyć więcej wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego.⁴ W innym badaniu Multi.Life 28 proc. respondentów wskazało, że chciałoby nauczyć się zasad świadomego i zdrowego odżywiania.⁵ Dla HR oznacza to ważną zmianę perspektywy: nie chodzi o odgórne narzucanie pracownikom wellbeingowych celów i rozwiązań, ale właściwe projektowanie strategii wellbeingowej, która będzie zakładała ich różnorodność. Chodzi więc o dostęp do różnych możliwości i pozostawienie wyboru człowiekowi. Kluczem jest tu elastyczność - wyjaśnia Kinga Kołodziej.

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To szczególnie ważne, ponieważ organizację tworzą ludzie w różnym wieku, na różnych etapach życia i z zupełnie innymi potrzebami. Elastyczność ma znaczenie również z punktu widzenia atrakcyjności pracodawcy. 40 proc. pracowników firm zatrudniających co najmniej 9 osób deklaruje, że oferta benefitów mogłaby wpłynąć na wybór pracodawcy przy zmianie pracy.⁶ - Dlatego coraz bardziej zasadne staje się odejście od myślenia o pojedynczym świadczeniu na rzecz ekosystemu wsparcia, w którym różne rozwiązania odpowiadają na różne elementy dobrostanu - dodaje Kołodziej.

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Aktywność fizyczna jednym z fundamentów wellbeingu

Jednym z fundamentów dobrostanu pozostaje aktywność fizyczna. W 2024 roku około 77,3 proc. osób w wieku produkcyjnym w Polsce nie spełniało rekomendowanych norm ruchu. Z analizy Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że gdyby co drugi nieaktywny fizycznie mieszkaniec Polski zaczął ćwiczyć, potencjalne oszczędności z tytułu absencji chorobowej mogłyby sięgnąć 1,9 mld zł rocznie.⁷

Firmy zauważają ten potencjał. Według Raportu Płacowego Hays Poland 2026 karta sportowa jest najczęściej oferowanym benefitem w kraju - udostępnia ją 71 proc. spośród blisko 1100 badanych organizacji. Wyprzedza ona m.in. ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną.⁸ Ten trend wpisuje się w oczekiwania pracowników. Z raportu MultiSport Index 2025 wynika, że 64 proc. badanych chciałoby zwiększyć poziom swojej aktywności fizycznej. Wśród aktywnych fizycznie Polaków 77 proc. dostrzega pozytywny wpływ ruchu na wykonywanie obowiązków zawodowych, a 93 proc. - na zdrowie psychofizyczne.⁹ Aktywność fizyczna pozostaje jednym z najważniejszych filarów dobrostanu, a obok niej coraz większego znaczenia nabiera także wsparcie zdrowia psychicznego.²

Wraz z rozwojem strategii wellbeingowej firmy mogą rozszerzać wsparcie o kolejne obszary, które wpisują się w potrzeby zespołów, jednocześnie pozostawiając pracownikom swobodę wyboru. To, jak taki model może wyglądać w praktyce, najlepiej pokazuje perspektywa pracodawcy.

Inwestycja w wellbeing to wyższe zaangażowanie, niższy poziom wypalenia i mniejsza utrata produktywności

Biznesowy wymiar wellbeingu wykracza jednak poza absencję. W najnowszym 2026 Wellbeing Diagnostic Survey WTW, obejmującym 454 pracodawców w USA reprezentujących blisko 6 mln pracowników, 60 proc. organizacji deklaruje już w pełni zintegrowaną strategię wellbeingową powiązaną z total rewards. WTW wskazuje przy tym, że inwestycje w wellbeing są przez pracodawców wiązane m.in. z wyższym zaangażowaniem, niższym poziomem wypalenia i mniejszą utratą produktywności. W warunkach rosnącej presji kosztowej firmy m.in. upraszczają programy, konsolidują dostawców i koncentrują środki na działaniach, którym przypisują największy wpływ.¹⁰

Jeszcze mocniej widać to w globalnym badaniu WTW z 2024 roku. Organizacje z grupy wysoko oceniającej skuteczność swoich programów wellbeingowych znacznie częściej niż firmy z grupy niskiej skuteczności deklarowały, że osiągają lepsze wyniki niż inne organizacje w swojej branży: w obszarze zaangażowania pracowników było to 69 proc. wobec 28 proc., produktywności 68 proc. wobec 26 proc., a ogólnych wyników finansowych 66 proc. wobec 43 proc.¹¹

Podsumowanie

Dane WTW nie odnoszą się bezpośrednio do polskiego rynku i nie dowodzą prostej zależności przyczynowej. Pokazują jednak istotny kierunek: wellbeing coraz częściej staje się elementem szerszej strategii zarządzania ludźmi, a organizacje próbują oceniać jego znaczenie także przez pryzmat zaangażowania, produktywności i wyników biznesowych. Pracodawca nie odpowiada za zdrowie ani szczęście swoich pracowników. Może jednak tworzyć warunki, w których łatwiej zadbać o siebie wcześniej - poprzez ruch, profilaktykę, dostęp do profesjonalnego wsparcia czy możliwość wyboru świadczeń odpowiadających aktualnym potrzebom.

Dla pracownika oznacza to większą sprawczość i możliwość dbania o siebie na własnych zasadach. Dla organizacji - włączenie wellbeingu w obszary związane ze zdrowiem zespołu, absencją, zaangażowaniem, produktywnością i zdolnością do pracy. Wellbeing nie jest więc kolejną akcją HR. Dobrze zaprojektowany staje się częścią środowiska pracy, które ułatwia ludziom dbanie o siebie - i właśnie dlatego ma znaczenie także dla biznesu.

¹ Politechnika Gdańska, „8 września - Światowy Dzień Wellbeingu”; Kalbi, „Światowy Dzień Wellbeingu”.

² Olearczyk A., Sękowski K., Jankowski M., Gujski M., Grudziąż-Sękowska J., „Employee expectations towards employer-provided workplace health promotion and mental health support: a 2025 cross-sectional survey”, Frontiers in Public Health, 2026.

³ ZUS, „Coraz częstsze i dłuższe zwolnienia lekarskie”, 28 kwietnia 2026; ZUS, „Absencja chorobowa w 2025 r.”

⁴ Badanie Multi.Life / Benefit Systems, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, sierpień 2025.

⁵ Badanie wykonane na zlecenie marki Multi.Life, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, 2025.

⁶ Badanie rynku benefitów przeprowadzone na zlecenie Benefit Systems przez Minds&Roses, 2023.

⁷ Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Benefit Systems; raport „Korzyści z aktywności fizycznej Polek i Polaków”; materiał Biura Prasowego Benefit Systems „Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, gospodarkę i rynek pracy”.

⁸ Hays Poland, „Raport Płacowy 2026”, Hays Poland, 2026.

⁹ Benefit Systems, „MultiSport Index 2025”.

¹⁰ WTW, „Building a sustainable wellbeing strategy: Insights from the 2026 Wellbeing Diagnostic Survey”, 2026.

¹¹ WTW, „Employers are shifting their focus to embed wellbeing in their culture - and it’s paying off”, wyniki 2024 Wellbeing Diagnostic Survey, 2024.

Źródło: benefitsystems