Od 1 czerwca pracownicy młodociani zarobią więcej. Wynagrodzenia od 765,03 zł do 956,29 zł
Od 1 czerwca wzrosły minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych. Dotyczy to zarówno uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu, jak i osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy. To skutek wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2026 r.
- Wyższe wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu
- Wzrost wynagrodzenia młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy
- Kto jest pracownikiem młodocianym
- FAQ
Wyższe wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu
Z komunikatu Prezesa GUS wynika, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wyniosła 9562,88 zł. Ta kwota będzie podstawą do wyliczenia minimalnych stawek wynagrodzeń młodocianych obowiązujących od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.
W ciągu tych trzech miesięcy minimalne wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu, w tym uczniów klas I–III branżowych szkół I stopnia, wyniesie:
- 765,03 zł – w pierwszym roku nauki,
- 860,66 zł – w drugim roku nauki,
- 956,29 zł – w trzecim roku nauki.
Stawki te odpowiadają odpowiednio 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia i aktualizują się automatycznie wraz z publikacją nowych danych GUS.
Wzrost wynagrodzenia młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy
Wyższe stawki minimalne od 1 czerwca przysługują także młodocianym, którzy nie odbywają pełnej nauki zawodu, lecz uczestniczą w krótszym przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.
W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Młodociani w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. otrzymają co najmniej 669,40 zł.
Kto jest pracownikiem młodocianym
Według Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18. Przygotowanie zawodowe może odbywać się w dwóch formach - nauki zawodu realizowanej zwykle przez uczniów szkół branżowych oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy będącym krótszą i bardziej ukierunkowaną formą nauki.
W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę. W ten sposób młodociany uzyskuje status pracownika i prawo do wynagrodzenia ustalanego według przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych.
FAQ
Jak obliczać minimalne wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu?
W zależności od roku nauki minimalne wynagrodzenie wynosi 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Jak ustalić minimalną stawkę wynagrodzenia dla młodocianego przyuczanego do wykonywania określonej pracy?
Minimalna stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego przyuczanego do określonej pracy wynosi 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
W jakim okresie obowiązują nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych?
Nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych - odbywających naukę zawodu lub przyuczanych do wykonywania określonej pracy - obowiązują od 1 czerwca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku.
Podstawa prawna
- ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 457)
