Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie

Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie

03 maja 2026, 07:40
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.

Polacy nie angażują się w pracę?

Jak podał PIE, na podstawie danych z raportu Gallupa, w ub. r. w Polsce tylko 7 proc. pracowników zadeklarował wysokie zaangażowanie w pracę. To jeden z dwóch najniższych wyników w Europie. Średnia europejska wynosiła 12 proc., a globalna – 20 proc. Jednocześnie 43 proc. Polaków zadeklarowało ogólną satysfakcję z życia, podczas gdy średnia dla Europy wyniosła 49 proc., a dla świata - 34 proc. Z kolei 57 proc. osób w Polsce wskazało, że koniunktura dla poszukiwania pracy jest dobra.

Z raportu platformy Enpulse wynika natomiast, że zaangażowanie w pracę w Polsce spadło z 66 proc. w 2024 r. do 63 proc. w 2025 r. - podał PIE. Zaangażowanie było badane w trzech wymiarach: sensu pracy, wpływu na firmę i rozwoju własnego. W ub. r. 40 proc. polskich pracowników oceniło komunikację pionową jako niewystarczającą, a 38 proc. wskazało, że nie dysponowało wszystkimi informacjami potrzebnymi do efektywnej pracy. Znajomość misji firmy zadeklarowało 65 proc. badanych - to spadek o 5 pkt proc. rdr. Jednocześnie pracowników, którzy nie polecali swojej firmy jako miejsca pracy, było więcej niż tych, którzy ją polecali.

Brak zaangażowania

„Stosunkowo wysoki odsetek pracowników ogólnie zadowolonych z życia przy jednocześnie jednym z najniższych w Europie poziomów zaangażowania w pracę wskazuje, że polscy pracownicy adaptują się do realiów firmy, ale nie nawiązują z nią więzi emocjonalnych. Ich krytyczne oceny zarządzania i komunikacji pełnią raczej funkcję dystansującą, co sugeruje kryzys jakości relacji pracownicy–organizacje, a nie kryzys dobrostanu pracowników jako takich” - ocenił PIE.

Raport Gallupa „State of the Global Work place 2026” oparty był o badania przeprowadzone m.in. w 2025 r. w 160 krajach świata na łącznej grupie 5 mln 754 tys. 327 osób. W każdym kraju Gallup badał ok. tysiąc osób.

Raport platformy Enpulse „Zaangażowanie 2025” powstał na podstawie badania ankietowego z ub. r. na grupie ok. 100 tys. pracowników w Polsce.

Źródło: PAP
