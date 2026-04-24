Strona główna » Kadry » Wiadomości » Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy

Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy

24 kwietnia 2026, 08:06
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

Rusza pilotaż skróconego czasu pracy

22 kwietnia 2026 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Skróconego Czasu Pracy, który będzie czuwał nad realizacją pilotażu.

- Dzisiejsze spotkanie jest początkiem pracy, która ma realny wpływ na przyszłość rynku pracy w Polsce. Pracy, która oparta jest na doświadczeniach, danych i konkretnych rozwiązaniach wdrażanych już dziś w dziesiątkach polskich organizacji - mówiła podczas spotkania minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Może to być:

  • zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu,
  • zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni,
  • zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego.

Dopuszczalne są również inne modele dopasowane do specyfiki danego pracodawcy.

Trzy etapy realizacji projektu pilotażowego

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

  • I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – zakończył się 31 grudnia 2025 r.
  • II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – rozpoczął się 1 stycznia 2026 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r.
  • III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu Realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Kto bierze udział w programie pilotażowym?

W zorganizowanym przez MRPiPS naborze do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia mogli wziąć udział pracodawcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Rozwiązania, które obejmują niemal 5 tysięcy pracowników, testuje kilkadziesiąt podmiotów. To największy pilotaż skróconego czasu pracy na świecie.

Wniosek o udział w programie pilotażowym moli złożyć pracodawcy - zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. Kluczowe warunki uczestnictwa to:

  • prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zatrudnianie co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
  • objęcie projektem minimum 50 proc. pracowników,
  • utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. określonego we wniosku stanu początkowego,
  • utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego (przez cały okres jego trwania),
  • brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.
Kadry
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
24 kwi 2026

Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
24 kwi 2026

ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Utrata prawa do L4 po zmianach przepisów. Ekspert wyjaśnia
23 kwi 2026

Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
