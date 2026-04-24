W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

Rusza pilotaż skróconego czasu pracy

22 kwietnia 2026 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Skróconego Czasu Pracy, który będzie czuwał nad realizacją pilotażu.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

- Dzisiejsze spotkanie jest początkiem pracy, która ma realny wpływ na przyszłość rynku pracy w Polsce. Pracy, która oparta jest na doświadczeniach, danych i konkretnych rozwiązaniach wdrażanych już dziś w dziesiątkach polskich organizacji - mówiła podczas spotkania minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pilotaż przewiduje testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy. Może to być:

zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu,

w tygodniu, zmniejszenie liczby godzin pracy w poszczególne dni,

w poszczególne dni, zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni wolnych w formie urlopu wypoczynkowego.

Dopuszczalne są również inne modele dopasowane do specyfiki danego pracodawcy.

REKLAMA

Trzy etapy realizacji projektu pilotażowego

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – zakończył się 31 grudnia 2025 r.

Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – zakończył się 31 grudnia 2025 r. II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – rozpoczął się 1 stycznia 2026 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r.

Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – rozpoczął się 1 stycznia 2026 r. i potrwa do 31 grudnia 2026 r. III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – zakończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu Realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Kto bierze udział w programie pilotażowym?

W zorganizowanym przez MRPiPS naborze do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia mogli wziąć udział pracodawcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Rozwiązania, które obejmują niemal 5 tysięcy pracowników, testuje kilkadziesiąt podmiotów. To największy pilotaż skróconego czasu pracy na świecie.

Wniosek o udział w programie pilotażowym moli złożyć pracodawcy - zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. Kluczowe warunki uczestnictwa to: