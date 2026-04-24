Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?

Ile zarabia sprzedawca na stacji benzynowej Orlen

Wynagrodzenia na stacjach benzynowych zależą m.in. od lokalizacji stacji, stażu i formy zatrudnienia. Z danych zebranych przez „Fakt” wynika, że na stacjach należących do sieci Orlen i położonych w Warszawie, kasjer może liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 4,5 tys. zł netto. Przy czym w zakresie obowiązków znajduje się nie tylko praca kasjera, ale również dbałość o czystość terenu oraz obsługę w bistro.

W mniejszych miejscowościach jest inaczej i wynagrodzenia są niższe. Przykładowo w Białej Podlaskiej kasjer może otrzymać wynagrodzenie rzędu 4 tys. zł netto, podczas gdy w Łomży wynagrodzenia wahają się między 3,7 tys. a 5 tys. zł. Na portalu pracuj.pl można znaleźć ofertę „Kasjer / Kasjerka - Sprzedawca / Sprzedawczyni” na stacji paliw sieci Orlen w niewielkiej miejscowości koło Warszawy, z proponowanym wynagrodzeniem 4850 – 8000 zł brutto na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Praca na stacji Orlen często jest opisywana jako ciężka, wymagająca fizycznie i psychicznie, z dużą ilością obowiązków (sprzedaż, gastronomia, sprzątanie). Może też wiązać się z 12-godzinnymi zmianami oraz pracą w weekendy i święta. Oferty pracy w Orlenie obiecują elastyczny czas zatrudnienia, szkolenia na różnych etapach oraz zniżki na zakupy.

Wynagrodzenia pracowników stacji paliw należących do innych sieci

Wynagrodzenia sprzedawców na stacjach innych dużych sieci wahają się od 6060 zł do 8474 zł brutto miesięcznie (dane jooble.org). Po 5 latach pracy kwota ta zawiera się w przedziale od 6097 zł do 9043 zł miesięcznie, przy tygodniu pracy wynoszącym 40 godzin.

Przykładowo Circle K oferuje etaty dla sprzedawców, proponując wynagrodzenie w przedziale ok. 4700 – 7000 zł brutto. Chętni mogą liczyć na umowę o pracę, elastyczne grafiki (zmiany 8/12 godz.) oraz benefity (m.in. zniżki na paliwo i kawę). Praca obejmuje obsługę klienta, sprzedaż produktów, przygotowywanie oferty gastronomicznej oraz dbanie o porządek na stacji.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy stacji benzynowych nie należących do wielkich sieci? Jedna z prywatnych stacji paliw oferuje osobie chętnej do pracy na stanowisku „Kasjer / Kasjerka - Sprzedawca / Sprzedawczyni” w miejscowości położonej kilka kilometrów od polsko-niemieckiej granicy wynagrodzenie wynoszące 4806 zł brutto na umowę o pracę lub 2755 – 2800 zł brutto na umowę o staż w ramach praktyki.