Strona główna » Kadry » Wiadomości » Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?

Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?

Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
orlen stacja benzynowa wynagrodzenie sprzedawca kasjer pensja zarobki
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
Shutterstock

Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?

Ile zarabia sprzedawca na stacji benzynowej Orlen

Wynagrodzenia na stacjach benzynowych zależą m.in. od lokalizacji stacji, stażu i formy zatrudnienia. Z danych zebranych przez „Fakt” wynika, że na stacjach należących do sieci Orlen i położonych w Warszawie, kasjer może liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 4,5 tys. zł netto. Przy czym w zakresie obowiązków znajduje się nie tylko praca kasjera, ale również dbałość o czystość terenu oraz obsługę w bistro.

W mniejszych miejscowościach jest inaczej i wynagrodzenia są niższe. Przykładowo w Białej Podlaskiej kasjer może otrzymać wynagrodzenie rzędu 4 tys. zł netto, podczas gdy w Łomży wynagrodzenia wahają się między 3,7 tys. a 5 tys. zł. Na portalu pracuj.pl można znaleźć ofertę „Kasjer / Kasjerka - Sprzedawca / Sprzedawczyni” na stacji paliw sieci Orlen w niewielkiej miejscowości koło Warszawy, z proponowanym wynagrodzeniem 4850 – 8000 zł brutto na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Praca na stacji Orlen często jest opisywana jako ciężka, wymagająca fizycznie i psychicznie, z dużą ilością obowiązków (sprzedaż, gastronomia, sprzątanie). Może też wiązać się z 12-godzinnymi zmianami oraz pracą w weekendy i święta. Oferty pracy w Orlenie obiecują elastyczny czas zatrudnienia, szkolenia na różnych etapach oraz zniżki na zakupy.

Wynagrodzenia pracowników stacji paliw należących do innych sieci

Wynagrodzenia sprzedawców na stacjach innych dużych sieci wahają się od 6060 zł do 8474 zł brutto miesięcznie (dane jooble.org). Po 5 latach pracy kwota ta zawiera się w przedziale od 6097 zł do 9043 zł miesięcznie, przy tygodniu pracy wynoszącym 40 godzin.

Przykładowo Circle K oferuje etaty dla sprzedawców, proponując wynagrodzenie w przedziale ok. 4700 – 7000 zł brutto. Chętni mogą liczyć na umowę o pracę, elastyczne grafiki (zmiany 8/12 godz.) oraz benefity (m.in. zniżki na paliwo i kawę). Praca obejmuje obsługę klienta, sprzedaż produktów, przygotowywanie oferty gastronomicznej oraz dbanie o porządek na stacji.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy stacji benzynowych nie należących do wielkich sieci? Jedna z prywatnych stacji paliw oferuje osobie chętnej do pracy na stanowisku „Kasjer / Kasjerka - Sprzedawca / Sprzedawczyni” w miejscowości położonej kilka kilometrów od polsko-niemieckiej granicy wynagrodzenie wynoszące 4806 zł brutto na umowę o pracę lub 2755 – 2800 zł brutto na umowę o staż w ramach praktyki.

Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
24 kwi 2026

ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
24 kwi 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Utrata prawa do L4 po zmianach przepisów. Ekspert wyjaśnia
23 kwi 2026

Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
