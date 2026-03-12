REKLAMA

Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje

Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje

12 marca 2026, 12:21
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje
Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała PAP, że jest gotowa odpowiedzieć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na wszystkie pytania dotyczące reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Podkreśliła, że ze względu na terminy KPO, projekt powinien zostać podpisany przez prezydenta jak najszybciej.

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Tego samego dnia odbyło się również drugie czytanie projektu. W czwartek ustawą zajmie się Senat.

Znaczenie zmian dla Krajowego Planu Odbudowy

W rozmowie z PAP ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że terminy określone w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) wymagają tego, żeby jak najszybciej projekt trafił na biurko prezydenta i został podpisany. - Tym bardziej, że stawką są nie tylko miliardy unijnych pieniędzy dla Polski, ale też bezpieczeństwo polskich pracowników - podkreśliła, przyznając, że liczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod reformą, od której zależy wypłata środków z KPO.

Zapytana, czy spotka się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, odparła: - Jeżeli jakiekolwiek kwestie wymagałyby wyjaśnienia, oczywiście na wszystkie pytania jestem gotowa odpowiedzieć.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nadaje PIP kompetencje do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja zmian w ustawie o PIP.

Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
