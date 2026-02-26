REKLAMA

Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń

26 lutego 2026, 13:39
Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

W opublikowanym w czwartek w „SE" sondażu zapytano uczestników „Czy popiera Pan/Pani reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem?

Polacy podzieleni w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy

Na tak zadane pytanie 56,41 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie popiera takiej reformy, natomiast 28,71 proc. było odmiennego zdania. 14,88 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”.

Sejm odrzucił wniosek o wstrzymanie projektu

Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszym czytaniu. Wnioskowali o to posłowie PiS, argumentując, że regulacja jest niekorzystna zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Projekt trafił do dalszych prac w komisji.

Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzony dla „SE" zrealizowano od 9 do 14 lutego metodą CATI na grupie 1000 reprezentatywnych mieszkańców.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
