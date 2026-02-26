Czy Polacy są przeciw reformie Państwowej Inspekcji Pracy? Sondaż nie pozostawia złudzeń
28,71 proc. ankietowanych popiera reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem; 56,41 proc. nie chce jej wprowadzenia - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla „Super Expressu". 14,88 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
W opublikowanym w czwartek w „SE" sondażu zapytano uczestników „Czy popiera Pan/Pani reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli urzędnikom jednostronnie zmienić umowy zawarte między pracodawcą, a pracownikiem?”
Na tak zadane pytanie 56,41 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie popiera takiej reformy, natomiast 28,71 proc. było odmiennego zdania. 14,88 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”.
Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy w pierwszym czytaniu. Wnioskowali o to posłowie PiS, argumentując, że regulacja jest niekorzystna zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Projekt trafił do dalszych prac w komisji.
Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzony dla „SE" zrealizowano od 9 do 14 lutego metodą CATI na grupie 1000 reprezentatywnych mieszkańców.
