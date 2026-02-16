Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.

Coraz mniej ogłoszeń o pracy

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) poinformowało, że Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w styczniu br. spadł do 240,7 pkt, podczas gdy w grudniu 2025 r. wynosił 249,8 pkt, a przed rokiem 256,2 pkt.

BIEC podkreśla, że styczniowy odczyt wskazuje na największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym. Redukcję liczby ogłoszeń o pracy notuje się we wszystkich szerokich grupach zawodowych. Według Biura, stosunkowo dużo wakatów ubyło dla pracowników fizycznych, choć ogłoszeń zatrudnienia dla tego typu pracowników nadal ukazuje się dość dużo, natomiast po wzrostach w ubiegłym roku niewielka korekta wystąpiła dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych.

Spadek liczby ofert zatrudnienia jest powszechny

Według szacunków BIEC, w styczniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia miał charakter powszechny. W przekroju regionalnym relatywnie największa redukcja wakatów w skali miesiąca wystąpiła w woj. podlaskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim. Najmniejsze, jednak w ocenie Biura zauważalne, spadki zanotowano z kolei w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz lubelskim.

Jak wskazuje BIEC, w przypadku zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w styczniu odnotowano nieznaczną przewagę kategorii ofert, w których liczba wakatów spadła, nad tymi, w których pojawiło się więcej nowych ogłoszeń o pracę. Z kolei wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w styczniu napływ nowych ogłoszeń zatrudnienia zanotowano jedynie dla zawodów związanych z handlem internetowym. Natomiast w usługach w styczniu wzrosty nastąpiły jedynie w zawodach związanych z transportem. Nowych ogłoszeń o pracy przybyło dla logistyków oraz spedytorów.

Jak powstaje Barometr Ofert Pracy

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej.