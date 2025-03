CBOS: rynek pracy w marcu 2025 r. Najtrudniej w prywatnym rolnictwie

Z badania CBOS wynika, że w marcu 2025 r. najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy występuje w prywatnym rolnictwie. Osoby zatrudnione w prywatnych gospodarstwach rolnych najgorzej oceniają miejsce pracy pod kątem stabilizacji. Czy sytuacja zmieni się w ciągu roku?

Rynek pracy w marcu 2025

W marcu nastroje na rynku pracy są podobne jak w lutym. Dominują oceny pozytywne sytuacji w zakładach pracy i na lokalnych rynkach pracy. W prognozach sytuacji zakładów pracy przeważa przekonanie o stabilizacji – wynika z sondażu CBOS.

W pierwszej połowie marca 63 proc. respondentów CBOS pracujących zarobkowo dobrze oceniało sytuację w swoim miejscu pracy, w tym 10 proc. oceniło ją jako bardzo dobrą, a 53 proc. jako dobrą. 23 proc. badanych określiło ją jako ani dobrą, ani złą. 12 proc. oceniło ją źle, w tym 10 proc. jako złą, a 2 proc. jako bardzo złą. 2 proc. nie odpowiedziało na to pytanie.

Oceny sytuacji w zakładach pracy są niemal takie same jak w lutym. Nie zmienił się odsetek ocen pozytywnych, o 2 p. proc. zmniejszyła się grupa twierdzących, że jest ona ani dobra, ani zła, a po punkcie procentowym przybyło oceniających, że jest ona zła i unikających zajęcia stanowiska w tej kwestii.

Praca w prywatnym rolnictwie

Oceny sytuacji w zakładach pracy najbardziej różnicuje sektor gospodarki, w którym pracują badani. Sytuację w swoim miejscu pracy wyraźnie gorzej niż pozostali respondenci postrzegają pracujący w prywatnym rolnictwie. Najczęściej uważają ja za ani dobrą, ani złą. Wśród pracujących poza prywatnym rolnictwem wyraźnie dominują oceny pozytywne.

Sytuacja na rynku pracy w 2025 r. się nie zmieni

Tak jak w poprzednich miesiącach w pierwszej połowie marca 56 proc. pracujących zarobkowo wyrażało przekonanie, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy się nie zmieni. 24 proc. przewiduje jej poprawę, a 14 proc. jej pogorszenie. Spodziewający się zmian na ogół nie sądzą, że będą one duże: zdecydowaną poprawę przewiduje 4 proc. badanych, a zdecydowane pogorszenie – 2 proc. Odpowiedzi trudno powiedzieć wybrało 6 proc. badanych.

W porównaniu z lutym po 2 p. proc. zwiększyły się odsetki optymistów i pesymistów, a o 3 p. proc. zmniejszyła się grupa uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie bez zmian. W marcu, tak jak w lutym, prognozy dotyczące sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku najbardziej różnicuje postrzeganie stanu aktualnego. Im lepsze oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy, tym większy odsetek spodziewających się jej poprawy, a im są one gorsze, tym bardziej pesymistyczna wizja przyszłości.

Najgorsze nastroje w prywatnych gospodarstwach rolnych

Prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy różnicuje też sektor gospodarki, w którym pracują badani. W marcu najczęściej optymistycznie patrzą w przyszłość swoich zakładów pracy pracownicy sektora prywatnego poza rolnictwem i spółek właścicieli prywatnych i państwa. Tak jak poprzednio na tle pozostałych respondentów najwyższym odsetkiem pesymistów i najniższym udziałem optymistów wyróżniają się pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych.

Bezpieczeństwo zatrudnienia - marzec 2025

Jak zauważa CBOS, czwarty miesiąc poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W marcu 75 proc. pracujących zarobkowo nie bierze pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy, tzn. zwolnienia, bankructwa, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp., czyli tyle samo co lutym. Z utratą pracy liczy się 22 proc. (wzrost o p. proc.)

Z analiz statystycznych wynika, że w marcu ponownie poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą pracy wiąże się przede wszystkim z oceną sytuacji w zakładzie pracy. Im gorsze oceny, tym wyższy odsetek liczących się z możliwością utraty pracy. Wśród pozostałych respondentów poważne obawy o możliwość utraty pracy wyrażane są znacznie rzadziej. Utratę obecnej pracy za zdarzenie mało prawdopodobne najczęściej uznają respondenci dobrze oceniający sytuację w swoim zakładzie pracy.

CBOS: sytuacja na lokalnych rynkach pracy

Ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy także jest zbliżona do lutowej. W pierwszej połowie marca 67 proc. badanych (tyle samo co w lutym) było zdania, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę, a 23 proc. (spadek o 2 p. proc.) uważa, że jest to trudne lub całkowicie niemożliwe. 10 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Opinie o możliwości znalezienia pracy w okolicy miejsca zamieszkania istotnie różnicuje wielkość miejscowości, w której mieszkają badani. W marcu najgorzej ze wszystkich oceniają ją mieszkańcy najmniejszych miast. Najlepsze perspektywy – zdaniem badanych – stwarza rynek pracy w największych miastach. Postrzeganie sytuacji na lokalnych rynkach pracy wyraźnie różnicuje też poziom wykształcenia respondentów.

Najtrudniej znaleźć pracę osobom z wykształceniem zasadniczym zawodowym

W marcu najczęściej na poważne trudności z dostępnością miejsc pracy w okolicy miejsca zamieszkania wskazują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a najczęściej możliwość znalezienia pracy w swojej okolicy dostrzegają badani z wyższym wykształceniem. Biorąc pod uwagę grupy społeczno-zawodowe lepiej niż pozostali badani sytuację na lokalnych rynkach pracy oceniają kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem. Najgorzej – robotnicy niewykwalifikowani. Lepiej sytuację na lokalnych rynkach pracy oceniają mężczyźni niż kobiety.

Badanie CBOS - marzec 2025

Badanie zrealizowano od 6 do 16 marca 2025 r. na próbie liczącej 1047 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał jedną z metod badania: 62,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 23,6 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 14,1 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.