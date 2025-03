Komu przysługuje renta wdowia i w jakiej wysokości? ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny

Od 1 lipca 2025 r. osoby owdowiałe będą mogły pobierać swoją emeryturę oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Alternatywnie będą mogły pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury. Jak starać się o rentę wdowią odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego.

Warunki uzyskania renty wdowiej

Tak zwana renta wdowia to możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia 2025 r.

Do uzyskania renty wdowiej oprócz prawa do renty rodzinnej konieczne jest także prawo do jednego ze poniższych świadczeń: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Ponadto wdowa lub wdowiec powinni spełniać łącznie następujące warunki:

osiągnąć powszechny wiek emerytalny (czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego;

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka.

Jaka renta wdowia i od kiedy

Osoby ubiegające się o rentę wdowią mogą wybrać, co chcą otrzymywać:

pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub

pełne własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej.

Wysokość sumy dwóch świadczeń nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury. Od 1 marca 2025 r. jest to kwota 5636,73 zł (3 x 1878,91 zł).

Prawo do renty wdowiej ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna od miesiąca, w którym złożony został wniosek – ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r. prawo do świadczenia łącznie z rentą rodzinną będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r.

ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny na temat renty wdowiej

ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny na temat renty wdowiej odbędzie się w czwartek, 10 kwietnia 2025 r., w godz. od 12.00 do 14.00, pod numerem telefonu 727-690-825. Dyżur organizuje Oddział ZUS w Rybniku.

Podczas dyżuru eksperci ZUS odpowiedzą m.in. na następujące tematy:

jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę wdowią;

kiedy i jak złożyć wniosek;

jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku;

jaka może być maksymalna wysokość wypłacanych świadczeń;

jak wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty.

- Renta wdowia to świadczenie, które wypłacane jest wdowie lub wdowcowi po zmarłym małżonku. Warunki do renty wdowiej są nieco inne niż warunki do renty rodzinnej. Stąd też okazja do zadania pytań ekspertom ZUS podczas rozmowy telefonicznej o szczegóły dotyczące renty wdowiej oraz do wyjaśnienia nurtujących wątpliwości. Tym bardziej, że jeśli ktoś spełnia do niej warunki to nie ma co na co czekać, tylko już teraz może złożyć wniosek o rentę wdowią. Pierwsze wypłaty ZUS będzie realizował od lipca – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

