Rabat na usługi telekomunikacyjne z tym stopniem niepełnosprawności. Czy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na rabat na usługi telekomunikacyjne? A co z dofinansowaniem do zakupu telefonu lub sprzętu elektronicznego?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny (kiedyś I grupa inwalidzka), umiarkowany (kiedyś II grupa inwalidzka) oraz lekki (kiedyś III grupa inwalidzka). W zależności od stopnia niepełnosprawności, danej osobie przysługuje szereg zniżek, ulg i dofinansowań. A co z rabatem na usługi telekomunikacyjne?

REKLAMA

Autopromocja

Jak było kiedyś

Kiedyś podmioty świadczące usługi pocztowe lub telekomunikacyjne o charakterze powszechnym były zobowiązane do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do swoich usług przez: zakładanie aparatów publicznych, które są przystosowane do ich potrzeb oraz oferowanie aparatów spełniających indywidualne potrzeby, a niektóre grupy osób niepełnosprawnych mogły także liczyć na rabat na usługi telekomunikacyjne. Przyznawany był w przypadku uszkodzenia wzroku, gdy dana osoba ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Rabat przysługiwał także osobie, która miała uszkodzenia słuchu lub mowy w przypadku, gdy miała orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Rabat udzielany był na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły ds .orzekania o niepełnosprawności. Wynosił on odpowiednio:

50 proc. za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A.

50 proc. na abonament.

Ulga przysługiwała także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do tych ulg na podstawie rozporządzenia ministra łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Obecnie nie ma prawnie uregulowanej zniżki/ rabatu na usługi telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli dany operator ją wprowadza – robi to dobrowolnie. Za to, są uregulowane wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Chodzi o zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu równoważnego dostępowi do usług telefonicznych z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Wśród nich znaleźć można informacje dotyczące tego, ze dostawcy usług mają zapewnić obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym

urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą; urządzenie zapewniające komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego w czasie rzeczywistym.

Ponadto, dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych mają udostępniać w sposób jednoznaczny łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez dostawcę usług, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Więcej szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

Rabat na usługi telekomunikacyjne z tym stopniem niepełnosprawności

Większość operatorów nie ma w ofercie zniżek dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzają oni jednak udogodnienia, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z dostępnych usług. W tym także oferują urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu do świadczonej usługi telefonicznej, przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne. Pracownicy punktów obsługi klienta bardzo często także pomagają w skonfigurowaniu urządzeń końcowych oraz uruchomienia usługi telefonicznej.

Jeden z operatorów ma na swojej stronie informację dotyczącą zniżki dla osób niepełnosprawnych. Z informacji zamieszczonych na stronie wynika, że klient (osoba fizyczna o określonym stopniu niepełnosprawności lub jej opiekun) może uzyskać 50 proc. zniżkę w opłacie aktywacyjnej oraz 50 proc. zniżkę w opłacie abonamentowej. Ulga aktywacyjna i abonamentowa może zostać przyznana osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy oraz wzroku zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej (znaczny stopień niepełnosprawności). O ulgę może także wystąpić jej prawny opiekun. Ulgi przyznawane są od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W zależności od przyczyny niepełnosprawności, należy przedstawić:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie I grupy inwalidztwa z tytułu utraty wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych zawierająca informacje o znacznym stopniu upośledzenia

aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu słuchu w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo stwierdzające obustronną głuchotę lub obustronny niedosłuch przekraczający 70 dB HL

aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie pierwszej grupy inwalidztwa.

Wystosowaliśmy do operatora prośbę o komentarz w tej sprawie, by m.in. potwierdzić, czy znajdujące się na jego stronie informacje są w dalszym ciągu aktualne. Na stronie nie ma informacji dotyczącej daty opublikowanej informacji dotyczącej zniżki dla osób niepełnosprawnych. W momencie uzyskania odpowiedzi, artykuł zostanie zaktualizowany.

PFRON: Dofinansowanie do zakupu telefonu

PFRON uruchomił na 2025 r. dofinansowania z programu "Aktywny samorząd". Wśród obszarów realizowanych w 2025 r. znalazła się także likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W ramach tego obszaru, można ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. Dofinansowania mogą wynosić: · dla osoby niewidomej – 10 500 zł oraz 17 325 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 27 825 zł), a dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10 500 zł. Wnioski będzie można składać od 1 marca 2025 r.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Warto także dowiedzieć się, czy danej osobie niepełnosprawnej przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) mogą zostać zwolnione z opłat abonamentowych. Należy jednak pamiętać, że to nie jedyna grupa uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Podstawa prawna Art. 4. [Osoby zwolnione od opłat abonamentowych] Zwalnia się od opłat abonamentowych: osoby, co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), lub znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782); osoby, które ukończyły 75 lat; osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego; osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB); osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%; osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; osoby: które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252), (pominięta), (pominięta); osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).

By uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej, osoby niepełnosprawne, powinny przedstawić orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, powinny przedstawić orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry. Zaś osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., powinny przedstawić legitymację Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.