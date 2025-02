Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2025 r. Jakie przerwy należą się pracownikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności? Co w przypadku obsługi komputera? Czy przerwy wliczają się do czasu pracy?

Kodeks pracy reguluje m.in. minimalny dobowy odpoczynek od pracy. Każdemu pracownikowi w każdej dobie przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku od pracy. Przepis ten nie dotyczy jednak pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a także w przypadkach konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. W powyższych sytuacjach w okresie rozliczeniowym przysługuje równoważny okres odpoczynku. W przypadku wykonywani prący polegającej na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin. W przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy do pilnowania mienia, a także do pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Podstawa prawna Art. 4. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2025 r.

Każdemu pracownikowi, bez względu na to, czy jest osobą niepełnosprawną, czy też nie, przysługuje prawo do przerw w pracy. Jest ono zależne od dobowego wymiaru czasu pracy danego pracownika.

W przypadku pracownika, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej sześć godzin, przysługuje mu przerwa od pracy w wymiarze co najmniej 15 minut. Pracownicy zatrudnieni w wymiarze dłuższym niż dziewięć godzin, mają prawo do jeszcze jednej, dodatkowej przerwy od pracy trwającej co najmniej 15 minut. W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin, pracownik ma prawo do kolejnej dodatkowej przerwy, która powinna trwać co najmniej 15 minut. Powyższe przerwy wliczane są do czasu pracy.

Dodatkowe 5 min po każdej godzinie pracy

Warto także pamiętać o tym, że zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym przy komputerze łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Drugą możliwą opcją przy nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego jest zapewnienie dodatkowej 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy.

Dodatkowe 15 minut dziennie

Osoby niepełnosprawne mają także prawo do jeszcze jednej 15-minutowej przerwy w ciągu dnia roboczego. Przerwa ta – zgodnie z art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – może być wykorzystana na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Także i ta przerwa wliczana jest do czasu pracy.

