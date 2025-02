Cudzoziemcy będą musieli jednak być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Rząd obiecał, ale restrykcji nie wycofał

Organizacje pracodawców zaapelowały do rządu, by zrealizował niedawną obietnicę i wycofał się z obligatoryjnego zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę. Chodzi przede wszystkim o agencje pracy tymczasowej.

W trakcie prac Komisji Nadzwyczajnej nie uwzględniono poprawki eliminującej kontrowersyjny wymóg dotyczący zawierania umów o pracę.

REKLAMA

Autopromocja

Cudzoziemiec z pracą, ale tylko na podstawie umowy kodeksowej?

Reprezentatywne organizacje pracodawców będące członkami Rady Dialogu Społecznego apelują do premiera i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów o rezygnację z obligatoryjnego zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych podmiotów.

Obowiązek ten został przewidziany w rządowym projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo wcześniejszych deklaracji przedstawicieli rządu o usunięciu obowiązku zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, proponowane przepisy wciąż przewidują ten obowiązek w sytuacji kierowania cudzoziemca do innego podmiotu przez agencje pracy tymczasowej. W trakcie prac Komisji Nadzwyczajnej nie uwzględniono poprawki eliminującej kontrowersyjny wymóg dotyczący zawierania umów o pracę.

„Mimo usunięcia tego warunku uzyskania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców z pozostałych przepisów na etapie prac nad projektem w Radzie Ministrów, to ograniczenie wciąż obowiązuje w stosunku do pracowników agencji pracy tymczasowych”, czytamy w uzasadnieniu do apelu.

„Takie brzmienie przepisu jest niezgodne z deklaracją rządu z 18 grudnia 2024 r. dotyczącą usunięcia skrajnie niekorzystnych i krytykowanych przez przedsiębiorców zapisów obligujących do zatrudniania cudzoziemców wyłącznie na umowy o pracę.

Polski rynek pracy przestanie być atrakcyjny dla migrantów zarobkowych?

REKLAMA

Według autorów apelu, proponowane zmiany są dyskryminujące i zbyt restrykcyjne zarówno dla pracodawców, jak i cudzoziemców. Takie rozwiązanie ogranicza elastyczność obu stron – zarówno cudzoziemców, jak i agencji pracy tymczasowej planujących powierzenie im pracy, a w rezultacie może powodować powiększenie szarej strefy, nierówne traktowanie pracowników oraz zmniejszenie atrakcyjności naszego rynku pracy dla migrantów zarobkowych – podkreślają sygnatariusze apelu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Apel do premiera Donalda Tuska i ministra Macieja Berka, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, podpisali przedstawiciele następujących organizacji pracodawców: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego.