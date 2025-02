Benefity pozapłacowe dla pracowników mogą przybierać różną formę, np.: dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, świadczenia w ramach platformy kafeteryjnej, dofinansowanie do posiłków (karty lunchowe). Mogą być też częściowo odpłatne, co często pracodawcy stosują przy pakietach medycznych i ubezpieczeniach. Które benefity pracownicze są zwolnione z podatku i składek ZUS? Jaka jest realna wartość benefitów pozapłacowych dla pracowników i pracodawców? Przedstawia ją tabela.