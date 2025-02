Podwyżki dla nauczycieli 2025 [Najnowsze wiadomości]

Jakie są najnowsze informacje w przedmiocie podwyżek dla nauczycieli w 2025 roku? Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli przewiduje 5% podwyżkę. Co na to ZNP? Dnia 17 lutego 2025 r. przedstawiciele ZNP spotkali się w MEN w celu przedstawienia własnych postulatów.

Najnowsze informacje o podwyżkach dla nauczycieli w 2025 r.

Dnia 17 lutego 2025 r. przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego (Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik) prowadzili rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Strona związkowa wyraziła swoje niezadowolenie z proponowanej „podwyżki” wynagrodzeń o 5%. Traktowana jest ona jak waloryzacja, ponieważ stricte nie podnosi wynagrodzeń nauczycieli, a wręcz zwiększa różnicę pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w stosunku do minimalnego zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. To dalsze pogarszanie sytuacji nauczycieli w stosunku do innych grup zawodowych w Polsce. Tymczasem resort edukacji zapowiadał odbudowywanie prestiżu zawodu nauczyciela i wprowadzenie godnych wynagrodzeń.

Podwyżki od 245 zł do 296 zł brutto dla nauczycieli?

Nauczyciele i ich przedstawiciele są zawiedzeni. Wzrost wynagrodzeń od 245 zł do 296 zł brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego przy oczekiwanej 15% podwyżce to nawet nie podwyżka inflacyjna. Wzrost o 5% to w 2025 r. realnie obniżka wynagrodzeń. Dopiero 10% podwyżka wynagrodzeń nauczycieli zapewniłaby utrzymanie płac na poziomie ubiegłorocznym. Satysfakcjonujący byłby natomiast wzrost wynagrodzeń o 15%. Pozwoliłoby to na stopniowe wyrównywanie płac nauczycielskich w stosunku do innych zawodów oraz odbudowywanie prestiżu zawodu nauczyciela.

Problem spłaszczenia wynagrodzeń nauczycieli

Omawiany projekt nie spełnia więc deklaracji MEN ani nie zadowala nauczycieli. Strona ZNP podnosi również problem spłaszczenia wynagrodzeń nauczyciela początkującego i nauczyciela mianowanego, co jest nie to zaakceptowania. Różnica minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynosi jedynie 157 zł, co nie odzwierciedla zróżnicowania pomiędzy tymi dwoma stopniami awansu zawodowego.

Propozycja podniesienia o 1% średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego

Co więcej, okazuje się, że w Polsce tygodniowo nauczyciele pracują na 2245 tys. godzinach ponadwymiarowych. Są one tańsze od godzin etatowych, co uwidacznia oszczędności. Należałoby więc podnieść o 1% średnie wynagrodzenia nauczycieli mianowanych w stosunku do nauczycieli początkujących.

Konieczne przyspieszenie tempa prac nad obywatelskim projektem ZNP

Przedstawiciele ZNP postulują o przyspieszenie tempa prac sejmowych nad obywatelskim projektem ZNP „Godne prace i wysoki prestiż nauczycieli”, który został zgłoszony już w 2021 r. Związkowcy chcą powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową. Ministerstwo zapewniło, że propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego traktowane są poważnie i będą procedowane.