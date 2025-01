Wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną jest dostępny na stronie ZUS od 1 stycznia 2025 roku. Pobierz druk ERWD pdf i wypełnij. Renta wdowia zostanie przyznania tylko po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto instrukcja ZUS, jak krok po kroku wypełnić druk ERWD. Zawiera wzór wypełnienia.

rozwiń >

Wniosek o rentę wdowią 2025

Od 1 stycznia 2025 r. można już składać wnioski o rentę wdowią. Faktycznie nie jest to nowe świadczenie, lecz zbieg dwóch istniejących świadczeń. Chodzi o rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz inne świadczenie emerytalno-rentowego. Nowe przepisy pozwalają na łączenie świadczeń, ale dopiero od 1 lipca 2025 roku. Wnioski można składać już od stycznia. Prawo do świadczenia przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku, ale najwcześniej od 1 lipca 2025 r.

Ważne Wcześniejsze złożenie wniosku nie ma znaczenia, ponieważ renta wdowia będzie przyznawana dopiero od lipca tego roku. ZUS informuje o tłumach interesantów w placówkach stacjonarnych. Nie warto stać w kolejkach w styczniu. Wniosek o rentę wdowią można złożyć online.

Wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną - wzór

ZUS udostępnia na swojej stronie wzór wniosku ERWD do wypełnienia >>>

Wniosek ERWD pdf - o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną ZUS

Ważne, aby osoba składająca ten wniosek miała ustalone prawo do dwóch wspomnianych wyżej świadczeń - renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego. W przeciwnym razie, ZUS odmówi przyznania świadczenia na podstawie wniosku ERWD. Jeśli więc osoba wybrała rentę rodzinną i nie ubiegała się dotychczas o emeryturę, powinna w pierwszej kolejności wystąpić do ZUS z wnioskiem o emeryturę. W przypadku odwrotnej sytuacji, a mianowicie pobierania własnej emerytury zamiast renty rodzinnej, ponieważ taka opcja była korzystniejsza, należy zwrócić się do Zakładu z wnioskiem ERR o przyznanie renty rodzinnej. Dopiero po ustaleniu prawa na podstawie wymienionych wniosków można skutecznie złożyć wniosek o rentę wdowią (ERWD).

Wniosek o rentę wdowią - jak wypełnić?

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o rentę wdowią znajduje się na kanale ZUS na youtube. Film pokazuje jak krok po kroku znaleźć wniosek ERWD na PUE ZUS oraz co wpisywać w obowiązkowe pola. Można wybrać w jakiej formie przyjdzie odpowiedź z ZUS: elektronicznie, pocztą tradycyjną lub w jednostce terenowej ZUS. Na koniec wybiera się sposób podpisania wniosku elektronicznego: profil PUE, profil zaufany, podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wybraniu np. podpisu profilem PUE powinna pojawić się na ekranie informacja, że wniosek został wysłany.

Wniosek ERWD - instrukcja, wzór wypełnienia druku

Dodatkowo ZUS przygotował instrukcję, jak krok po kroku wypełnić wniosek ERWD w formacie dokumentu w Wordzie. Dzięki tym wskazówkom, można bezbłędnie wypełnić wniosek.

Wniosek o rentę wdowią ERWD - instrukcja wypełnienia (ZUS) ZUS

Pobierz instrukcję wypełnienia wniosku ERWD

Warunki do renty wdowiej

Aby wdowa lub wdowiec mogli otrzymać rentę wdowią, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

posiadanie prawa co najmniej do dwóch świadczeń emerytalno-rentowych (w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku), osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), pozostawanie we wspólności małżeńskiej do śmierci małżonka, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Kwota renty wdowiej

Ile wynosi renta wdowia? Warto starać się o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną, ponieważ przysługiwać będzie wówczas 15% własnego świadczenia emerytalno-rentowego i dodatkowo pełna kwota renty rodzinnej (czyli 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi) albo 15% renty rodzinnej i pełna kwota własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Od stycznia 2027 roku 15% wzrośnie do 25%. Decyzję o wyborze jednej z opcji może podjąć sam wnioskodawca bądź ZUS, jeśli osoba zainteresowana zaznaczy we wniosku wybór wyższego świadczenia.

Ustalono limit renty wdowiej - pobierane łącznie świadczenia nie mogą przekroczyć kwoty trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie to 5 342,88 zł brutto). W sytuacji przekroczenia tej kwoty, ZUS dokona odpowiedniego pomniejszenia renty wdowiej.